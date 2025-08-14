Відео
Головна Новини дня У США оголосили про нюанси отримання грін-карт — що треба знати

У США оголосили про нюанси отримання грін-карт — що треба знати

Дата публікації: 14 серпня 2025 04:40
У процесі отримання грін-карт є зміни й в USCIS повідомили про нюанси, які треба враховувати
Дівчина з грін-картою. Ілюстративне фото: pexels.com

Українцям, які планують отримати грін-карту, треба знати, що служба громадянства та імміграції США (USCIS) опублікувала свій візовий бюлетень. В ньому містяться ключові оновлення для заявників з різних категорій віз, пов’язаних із сім’єю, працевлаштуванням та різноманітністю.

Про це повідомляє Newsweek.

Які нові нюанси отримання грін-карт

У бюлетені зазначається, що через типовий тиск кінця фінансового року, під час якого категорії віз можуть знижуватися або тимчасово заморожуватися, можливе відкладання на отримання візи до початку нового фінансового року в жовтні, коли будуть оприлюднені нові візові пільги.

Для заявників у категоріях, пов’язаних із працевлаштуванням, це означає ретельне дотримання термінів подання документів та готовність подавати їх своєчасно, щоб уникнути потенційних затримок.

Заявники, що проживають у сім'ї, також зазнали певних змін у вересневому бюлетені. Категорія F2A, яка включає подружжя та неодружених дітей постійних мешканців, залишається відкритою для подання заяв з 1 червня 2025 року, а остаточні дати розгляду залишаються незмінними. Це дозволяє заявникам, які мають право на отримання клопотань, продовжувати подавати петиції, хоча їм слід уважно стежити за майбутніми оновленнями, адже зміни в одній категорії іноді можуть впливати на зміни в суміжних категоріях.

Програма Diversity Visa (DV) наближається до кінцевого терміну подання заявок на 2025 рік, останній місяць подання заявок — вересень. Кандидати, які ще не подали або не заповнили свої заявки, повинні діяти швидко, оскільки програма офіційно завершується 30 вересня 2025 року.

"Щоб взяти участь у лотереї DV, будь-хто, хто був частиною цієї групи, дійсно повинен подати свої документи, пройти співбесіду та отримати візу до 30 вересня, інакше після 1 жовтня вони не матимуть права на участь", — заявив Newsweek Морган Бейлі, партнер Mayer Brown.

Раніше повідомлялось, що на кордоні з Румунією у власників автомобілів перевірятимуть ще один документ. Без нього перетнути кордон не вдасться. 

Також ми розповідали, що на кордоні з Польщею в українців перевіряють не лише документи, а й можуть оцінити фінансову спроможність людини.

