Головна Новини дня Велика Британія розширила підтримку українців та біженців

Велика Британія розширила підтримку українців та біженців

Ua ru
Дата публікації: 2 вересня 2025 12:09
Британія продовжила програму Ukraine Permission Extension на 24 місяці
Біженці. Фото ілюстративне: УНІАН

Велика Британія ухвалила рішення продовжити дію програми Ukraine Permission Extension ще на два роки. Цей механізм дозволяє українцям, які отримали тимчасовий захист у Сполученому Королівстві, залишатися в країні у легальних та безпечних умовах.

Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер.

Читайте також:

Українці матимуть право ще 24 місяці легально перебувати на території Великої Британії

Посадовиця наголосила: "Ми продовжимо робити свій внесок, підтримуючи Україну та українців, які були змушені залишити свої домівки через війну".

Крім продовження програми для громадян України, Лондон підтвердив готовність і надалі надавати гуманітарну допомогу постраждалим від воєнних дій.

Окрім того, в Лондоні підтвердили про організацію лікування дітей, які отримали тяжкі поранення у секторі Гази, а також про підтримку нової групи студентів-біженців, що зможуть навчатися у британських університетах.

Нагадаємо, в США оновили правила для видачі грін-карт українцям.

А одна з країн може незабаром скасувати виплати грошової допомоги біженцям.

українці біженці Велика Британія соціальна допомога соціальний захист
Анастасія Постоєнко - Редактор
Автор:
Анастасія Постоєнко
