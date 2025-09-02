Британія продовжила програму Ukraine Permission Extension на 24 місяці

Біженці. Фото ілюстративне: УНІАН

Велика Британія ухвалила рішення продовжити дію програми Ukraine Permission Extension ще на два роки. Цей механізм дозволяє українцям, які отримали тимчасовий захист у Сполученому Королівстві, залишатися в країні у легальних та безпечних умовах.

Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер.

Українці матимуть право ще 24 місяці легально перебувати на території Великої Британії

Посадовиця наголосила: "Ми продовжимо робити свій внесок, підтримуючи Україну та українців, які були змушені залишити свої домівки через війну".

Крім продовження програми для громадян України, Лондон підтвердив готовність і надалі надавати гуманітарну допомогу постраждалим від воєнних дій.

Окрім того, в Лондоні підтвердили про організацію лікування дітей, які отримали тяжкі поранення у секторі Гази, а також про підтримку нової групи студентів-біженців, що зможуть навчатися у британських університетах.

