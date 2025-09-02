Британія продовжила програму Ukraine Permission Extension на 24 місяці

Велика Британія розширила підтримку українців та біженців
Велика Британія ухвалила рішення продовжити дію програми Ukraine Permission Extension ще на два роки. Цей механізм дозволяє українцям, які отримали тимчасовий захист у Сполученому Королівстві, залишатися в країні у легальних та безпечних умовах.
Про це повідомила міністерка внутрішніх справ Великої Британії Іветт Купер.
Українці матимуть право ще 24 місяці легально перебувати на території Великої Британії
Посадовиця наголосила: "Ми продовжимо робити свій внесок, підтримуючи Україну та українців, які були змушені залишити свої домівки через війну".
Крім продовження програми для громадян України, Лондон підтвердив готовність і надалі надавати гуманітарну допомогу постраждалим від воєнних дій.
Окрім того, в Лондоні підтвердили про організацію лікування дітей, які отримали тяжкі поранення у секторі Гази, а також про підтримку нової групи студентів-біженців, що зможуть навчатися у британських університетах.
