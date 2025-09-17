Тихий розповів про зміни для українців в Європі

Речник МЗС України Георгій Тихий. Фото: МЗС України/Telegram

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що Європейський Союз готує рекомендації щодо майбутнього тимчасового захисту українців. Він зазначив, що Україна була залучена до консультацій під час підготовки цього документа.

Про це Георгій Тихий сказав під час брифінгу у середу, 17 вересня, інформує журналістка Новини.LIVE Галина Остаповець з місця події.

Реклама

Читайте також:

Тихий про рекомендації ЄС щодо тимчасового захисту українців

Представник МЗС Георгій Тихий заявив, що ЄС готує рекомендації щодо майбутнього тимчасового захисту українців. Зокрема, він підтвердив, що Україна була залучена до консультацій під час підготовки документа.

За словами речника МЗС, йдеться не про скасування чи обмеження захисту, а про надання державам-членам ЄС більшої гнучкості у тому, які статуси надаватимуть громадянам України.

"Ми зараз чекаємо на остаточний текст цієї рекомендації, він ще не оприлюднений. Але можемо підтвердити, що з Україною консультувалася європейська сторона. Ми були залучені до цього процесу.

Жодних сюрпризів у рішенні немає. Рада ЄС ще 15 липня продовжила дію директиви про тимчасовий захист до 4 березня 2027 року. Нинішня рекомендація лише розширює можливості для країн ЄС", — зазначив Тихий.

Водночас він нагадав, що український уряд стимулюватиме повернення громадян додому, адже країні потрібні люди, які житимуть, працюватимуть і розвиватимуть державу. Для тих, хто перебуває за кордоном, консульські установи продовжать надавати необхідну підтримку.

Нагадаємо, що нещодавно муніципалітети Нідерландів заявили про критичну ситуацію з розміщенням українських біженців.

Натомість Велика Британія ухвалила рішення продовжити дію програми Ukraine Permission Extension ще на два роки — цей механізм дозволяє українцям залишатися в країні у легальних та безпечних умовах.