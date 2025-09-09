У Нідерландах бракує місць для біженців з України — яка ситуація

Біженці. Фото ілюстративне: УНІАН

Муніципалітети Нідерландів заявляють про критичну ситуацію з розміщенням українських біженців. За даними Асоціації муніципалітетів (VNG), понад 97 тисяч місць для проживання вже майже повністю заповнені, а щотижня в країну прибуває ще близько 300 людей. Через це українцям дедалі частіше відмовляють у наданні притулку, хоча за законом місцева влада не має права цього робити.

Про це повідомляє NOS.

В Нідерландах ніде селити біженців з України

Утрехт став одним із перших міст, яке було змушене відмовити переселенцям. Місцева влада зазначає, що через брак коштів доведеться, ймовірно, навіть закрити деякі притулки. Муніципалітети ж вимагають нових правових механізмів і довгострокової підтримки з боку уряду, адже нині весь тягар витрат ліг саме на місцеву владу.

Подібні проблеми виникають і в інших містах. У Дордрехті наразі проживає близько тисячі українців, але з лютого 2026 року відомо, що одна з будівель, де розміщені люди, буде перепрофільована.

Місцева влада скаржиться також на високі орендні платежі, адже більшість приміщень муніципалітетам не належать, тож профінансувати житло українцям там не можуть. Тим часом збудувати будинки для переселенців теж складно — забудовники погоджуються переобладнувати офіси під житло лише за умови надання фінансових гарантій.

Окремо чиновники звертають увагу на проблеми з психічним здоров’ям українців, серед яких чимало жінок і дітей. Ресурсів для надання спеціалізованої допомоги там також обмаль.

Що може зробити влада Нідерландів

Міністерство з питань притулку та міграції визнало складність ситуації. За словами речника, вже зараз існують "жахливі випадки", коли вразливі переселенці залишаються без житла. Наразі влада розглядає варіант запровадження збору внесків від українців, які мають дохід, щоб вони могли самостійно частково чи повністю оплачувати житло.

Зараз українці мають у ЄС особливий статус: вони можуть залишатися в Нідерландах до березня 2027 року, користуючись правом на освіту, медичну допомогу та проживання. Водночас у Гронінгені вже були судові позови проти муніципалітету через відмову у притулку. Українці виграли справу, однак місцева влада подала апеляцію.

За даними Євростату, з початку повномасштабного вторгнення за кордон виїхали 4,7 мільйона українців. Найбільше з них осіли в Німеччині, де проживає понад 1,1 мільйона, та Польщі, де осіло близько мільйона.

У Нідерландах проживає близько семи українців на тисячу жителів, тоді як у Чехії — понад 36, що є найвищим показником у Європі.

Нагадаємо, нещодавно у Великій Британії прийняли рішення розширити програму допомоги українським біженцям.

Тим часом в Чехії опозиційні депутати хочуть радикально змінити правила перебування для українців в країні.