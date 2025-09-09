В Нидерландах не хватает мест для беженцев из Украины — какова ситуация

Беженцы. Фото иллюстративное: УНИАН

Муниципалитеты Нидерландов заявляют о критической ситуации с размещением украинских беженцев. По данным Ассоциации муниципалитетов (VNG), более 97 тысяч мест для проживания уже почти полностью заполнены, а еженедельно в страну прибывает еще около 300 человек. Из-за этого украинцам все чаще отказывают в предоставлении убежища, хотя по закону местные власти не имеют права этого делать.

Утрехт стал одним из первых городов, который был вынужден отказать переселенцам. Местные власти отмечают, что из-за нехватки средств придется, вероятно, даже закрыть некоторые приюты. Муниципалитеты же требуют новых правовых механизмов и долгосрочной поддержки со стороны правительства, ведь сейчас весь груз расходов лег именно на местные власти.

Подобные проблемы возникают и в других городах. В Дордрехте сейчас проживает около тысячи украинцев, но с февраля 2026 года известно, что одно из зданий, где размещены люди, будет перепрофилировано.

Местные власти жалуются также на высокие арендные платежи, ведь большинство помещений муниципалитетам не принадлежат, поэтому профинансировать жилье украинцам там не могут. Между тем построить дома для переселенцев тоже сложно — застройщики соглашаются переоборудовать офисы под жилье только при условии предоставления финансовых гарантий.

Отдельно чиновники обращают внимание на проблемы с психическим здоровьем украинцев, среди которых немало женщин и детей. Ресурсов для оказания специализированной помощи там также мало.

Что могут сделать власти Нидерландов

Министерство по вопросам убежища и миграции признало сложность ситуации. По словам представителя, уже сейчас существуют "ужасные случаи", когда уязвимые переселенцы остаются без жилья. Сейчас власти рассматривают вариант введения сбора взносов от украинцев, которые имеют доход, чтобы они могли самостоятельно частично или полностью оплачивать жилье.

Сейчас украинцы имеют в ЕС особый статус: они могут оставаться в Нидерландах до марта 2027 года, пользуясь правом на образование, медицинскую помощь и проживание. В то же время в Гронингене уже были судебные иски против муниципалитета из-за отказа в убежище. Украинцы выиграли дело, однако местные власти подали апелляцию.

По данным Евростата, с начала полномасштабного вторжения за границу выехали 4,7 миллиона украинцев. Больше всего из них осели в Германии, где проживает более 1,1 миллиона, и Польше, где осело около миллиона.

В Нидерландах проживает около семи украинцев на тысячу жителей, тогда как в Чехии — более 36, что является самым высоким показателем в Европе.

Напомним, недавно в Великобритании приняли решение расширить программу помощи украинским беженцам.

Тем временем в Чехии оппозиционные депутаты хотят радикально изменить правила пребывания для украинцев в стране.