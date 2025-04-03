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ЕС обеспечивает более 50% потребностей ВСУ в боеприпасах — Каллас

3 апреля 2025 15:17
Евтушенко Алина - редактор
Более 50% - Каллас об обеспечении потребностей ВСУ странами ЕС
Верховный представитель Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности. Кайя Каллас. Фото: Reuters
Евтушенко Алина - редактор

Европейские страны уже обеспечивают более половины потребностей Украины в боеприпасах. Недавно президент Украины Владимир Зеленский оценил потребности ВСУ в 2 миллиона снарядов.

Об этом заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Кая Каллас, информирует Reuters.

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Следовательно, Каллас заявила, что европейские страны уже обеспечивают более половины потребностей Украины в боеприпасах, недавно оцененных президентом Украины Владимиром Зеленским в два миллиона патронов.

"Эти дела продвигаются очень хорошо... Нам нужно как можно скорее оказать помощь Украине. Президент Зеленский сказал, что им нужно пять миллиардов, чтобы иметь не менее двух миллионов снарядов", — сказала чиновница.

По ее словам, ЕС уже имеет различные предложения и разные страны вносят свой вклад в это.

"Я рада видеть, что мы уже имеем различные предложения и разные страны приобщаются к этому. Поэтому мы уже имеем более 50% от того, что нужно", — резюмировала представительница ЕС.

Напомним, что недавно глава МИД Германии Анналена Бербок сказала, что вступление Украины и Молдовы в ЕС является важным. По ее словам, процесс интеграции этих стран не должен задерживаться из-за политических споров.

Ранее мы сообщали, что Украина достигла исторического уровня согласованности с внешнеполитической и оборонной стратегиями ЕС. Речь идет именно о 100% согласованности со стратегиями Европейского Союза.

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