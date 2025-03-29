Україна досягла 100% узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Президент України Володимир Зеленський та лідери ЄС. Фото: Reuters

Україна досягла історичного рівня узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС. Відтак, цьогоріч Україна досягла 100% узгодженості зі стратегіями Європейського Союзу.

Про це інформує пресслужба МЗС України у соцмережі X у суботу, 29 березня.

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Україна досягла 100% узгодженості зі стратегіями ЄС

Зазначається, що цьогоріч Україна досягла історичного рівня узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга повідомив, що дотримання Україною зовнішньополітичних заяв та рішень ЄС досягло 95% у 2024 році та 100% у перші місяці 2025 року. Це було підтверджено під час перевірки українського законодавства за розділом "Зовнішня, безпекова та оборонна політика", яку ЄС завершив на початку березня.

У дипломатичному відомстві наголошують, що це надзвичайне досягнення відображає тверду прихильність України до інтеграції з Європейським Союзом, оскільки вона продовжує гармонізувати свою зовнішню політику зі стандартами ЄС.

За даними МЗС, у міру того, як просувається перевірка законодавства України для переговорів з ЄС, наступною ключовою віхою є відкриття переговорного кластера "Зовнішні відносини", що може прокласти шлях для подальшого прогресу в переговорах про вступ України до ЄС.

Скриншот допису МЗС/X

Нагадаємо, що раніше Зеленський сказав, що євроінтеграція України гальмується через позицію окремого члена ЄС. У такий спосіб глава держави натякнув на Угорщину.

Нагадаємо, 20 березня радник премʼєра Угорщини Балаш Орбан сказав, що Україна нібито не готова до вступу в ЄС.