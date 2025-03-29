Украина достигла 100% согласованности с внешнеполитической и оборонной стратегиями ЕС

Украина достигла исторического уровня согласованности с ЕС — МИД
Украина достигла исторического уровня согласованности с внешнеполитической и оборонной стратегиями ЕС. Следовательно, в этом году Украина достигла 100% согласованности со стратегиями Европейского Союза.
Об этом информирует пресс-служба МИД Украины в соцсети X в субботу, 29 марта.
Украина достигла 100% согласованности со стратегиями ЕС
Отмечается, что в этом году Украина достигла исторического уровня согласованности с внешнеполитической и оборонной стратегиями ЕС
Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига сообщил, что соблюдение Украиной внешнеполитических заявлений и решений ЕС достигло 95% в 2024 году и 100% в первые месяцы 2025 года. Это было подтверждено во время проверки украинского законодательства по разделу "Внешняя политика, политика безопасности и оборонная политика", которую ЕС завершил в начале марта.
В дипломатическом ведомстве отмечают, что это чрезвычайное достижение отражает твердую приверженность Украины к интеграции с Европейским Союзом, поскольку она продолжает гармонизировать свою внешнюю политику со стандартами ЕС.
По данным МИД, по мере того, как продвигается проверка законодательства Украины для переговоров с ЕС, следующей ключевой вехой является открытие переговорного кластера "Внешние отношения", что может проложить путь для дальнейшего прогресса в переговорах о вступлении Украины в ЕС.
Напомним, что ранее Зеленский сказал, что евроинтеграция Украины тормозится из-за позиции отдельного члена ЕС. Таким образом глава государства намекнул на Венгрию.
Напомним, 20 марта советник премьера Венгрии Балаш Орбан сказал, что Украина якобы не готова к вступлению в ЕС.
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