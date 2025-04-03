Понад 50% — Каллас про забезпечення потреб ЗСУ країнами ЄС

Верховний представник Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки. Кая Каллас. Фото: Reuters

Європейські країни вже забезпечують більш ніж половину потреб України в боєприпасах. Нещодавно президент України Володимир Зеленський оцінив потреби ЗСУ у 2 мільйони снарядів.

Про це заявила верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Кая Каллас, інформує Reuters.

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Відтак, Каллас заявила, що європейські країни вже забезпечують понад половину потреб України в боєприпасах, нещодавно оцінених президентом України Володимиром Зеленським у два мільйони патронів.

"Ці справи просуваються дуже добре... Нам потрібно якомога швидше надати допомогу Україні. Президент Зеленський сказав, що їм потрібно п'ять мільярдів, щоб мати щонайменше два мільйони снарядів", — сказала посадовиця.

За її словами, ЄС вже має різні пропозиції й різні країни роблять свій внесок у це.

"Я рада бачити, що ми вже маємо різні пропозиції та різні країни долучаються до цього. Тож ми вже маємо понад 50% від того, що потрібно", — резюмувала представниця ЄС.

Нагадаємо, що нещодавно глава МЗС Німеччини Анналена Бербок сказала, що вступ України та Молдови до ЄС є важливим. За її словами, процес інтеграції цих країн не повинен затримуватися через політичні суперечки.

Раніше ми повідомляли, що Україна досягла історичного рівня узгодженості із зовнішньополітичною та оборонною стратегіями ЄС. Йдеться саме про 100% узгодженості зі стратегіями Європейського Союзу.