Бербок назвала кроки України до вступу в ЄС

Голова МЗС Німеччини Анналена Бербок. Фото: Новини.LIVE

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що вступ України та Молдови до Європейського Союзу є важливим з точки зору безпеки Європи. Вона зазначила, що процес інтеграції цих країн не повинен затримуватися через політичні суперечки.

Про це Бербок заявила у коментарі кореспондентці Новини.LIVE.

Читайте також:

Глава МЗС Німеччини підтримала вступ України та Молдови до ЄС

Бербок підкреслила, що Європа вже втратила багато часу через те, що Угорщина пов’язувала цей процес із політичними питаннями.

"Це наші інтереси щодо безпеки", — додала міністерка закордонних справ Німеччини.

На її думку, першочерговим має бути виконання необхідних умов країнами-кандидатами, після чого можна переходити до відкриття кластерів для переговорів про вступ.

Раніше міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловилася щодо майбутньої угоди про копалини між Україною та Сполученими Штатами Америки.

Також Бербок заявила, що її країна надасть Україні нову військову допомогу. Окрім неї, 130 мільйонів євро спрямують на гуманітарну допомогу.