Угода України та США про копалини має відповідати праву ЄС — заява Бербок

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок висловилася щодо майбутньої угоди про копалини між Україною та Сполученими Штатами Америки. За її словами, вона повинна бути сумісною з правом Європейського Союзу.

Про це Анналена Бербок сказала на брифінгу з міністром закордонних справ України Андрієм Сибігою у Києві у вівторок, 1 квітня, передає кореспондент Новини.LIVE.

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"Ми, європейці, вже уклали з Україною сировинну угоду, і всі майбутні контракти мають відповідати європейському праву", — зазначила Бербок.

За її словами, це необхідно, оскільки Україна прямує до членства в Європейському Союзі.

"Адже це наш європейський континент", — додала Бербок.

Нагадаємо, 28 березня Україна отримала новий текст угоди про корисні копалини зі Штатами. Наразі триває перевірка документа.

Раніше CNN писало, що лідер США Дональд Трамп заявив, що розчарований угодою щодо корисних копалин з Україною.