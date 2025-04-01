Соглашение Украины и США об ископаемых должно соответствовать праву ЕС — заявление Бербок

Бербок заявила, что сделка Украины и США должна отвечать праву ЕС
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась относительно будущего соглашения об ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами Америки. По ее словам, оно должно быть совместимым с правом Европейского Союза.
Об этом Анналена Бербок сказала на брифинге с министром иностранных дел Украины Андреем Сибигой в Киеве во вторник, 1 апреля, передает корреспондент Новини.LIVE.
Соглашение Украины и США о полезных ископаемых
"Мы, европейцы, уже заключили с Украиной сырьевую сделку и все будущие контракты должны соответствовать европейскому праву", — отметила Бербок.
По ее словам, это необходимо, поскольку Украина стремится к членству в Европейском Союзе.
"Ведь это наш европейский континент", — добавила Бербок.
Напомним, 28 марта Украина получила новый текст соглашения о полезных ископаемых со Штатами. Сейчас идет проверка документа.
Ранее CNN писало, что лидер США Дональд Трамп заявил, что разочарован соглашением по полезным ископаемым с Украиной.
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