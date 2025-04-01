Бербок назвала шаги Украины к вступлению в ЕС

Бербок раскрыла шаги Украины к вступлению в ЕС
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок заявила, что вступление Украины и Молдовы в Европейский Союз является важным с точки зрения безопасности Европы. Она отметила, что процесс интеграции этих стран не должен задерживаться из-за политических споров.
Об этом Бербок заявила в комментарии корреспонденту Новини.LIVE.
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Бербок подчеркнула, что Европа уже потеряла много времени из-за того, что Венгрия связывала этот процесс с политическими вопросами.
"Это наши интересы по безопасности", — добавила министр иностранных дел Германии.
По ее мнению, первоочередным должно быть выполнение необходимых условий странами-кандидатами, после чего можно переходить к открытию кластеров для переговоров о вступлении.
Ранее министр иностранных дел Германии Анналена Бербок высказалась относительно будущего соглашения об ископаемых между Украиной и Соединенными Штатами Америки.
Также Бербок заявила, что ее страна предоставит Украине новую военную помощь. Кроме нее, 130 миллионов евро направят на гуманитарную помощь.
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