Восстановление Украины - ЕС объявил о новом пакете помощи на 2,3 млрд евро

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Европейский Союз выделил пакет финансовой помощи Украине на сумму 2,3 млрд евро. Средства направят на восстановление.

Об этом в четверг, 10 июля, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме, пишет пресс-служба Европарламента.

Реклама

Читайте также:

На что направят помощь ЕС

Фон дер Ляйен отметила, что пакет включает 1,8 млрд евро в форме кредитных гарантий и еще 580 млн евро в виде грантов. Средства предоставляются через международные и национальные финансовые учреждения в рамках программы Ukraine Investment Framework. Ожидается, что эти ресурсы позволят мобилизовать до 10 млрд евро инвестиций в ключевые сектора украинской экономики.

"Подписав эти соглашения, мы стремимся восстановить дома, запустить больницы, дать новую жизнь бизнесу и усилить энергетическую безопасность Украины. Это настоящее проявление европейской солидарности. Украина ежедневно приближается к ЕС — в энергетике, образовании, роуминге, культуре. Европа с Украиной — и сегодня, и завтра", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Финансирование будет направлено на следующие направления:

поддержка малого и среднего бизнеса — 500 млн евро;

инвестиции в частный сектор, в частности в энергетику, транспорт и промышленность — 600 млн евро;

модернизация муниципальной инфраструктуры в пострадавших регионах — 520 млн евро;

стабилизация энергосистемы, развитие возобновляемых источников энергии — 265 млн евро;

ремонт критической инфраструктуры — 310 млн евро.

После подписания новых соглашений общий объем обязательств ЕС в рамках Ukraine Investment Framework вырос до 5,7 млрд евро. В Брюсселе ожидают, что эти обязательства позволят привлечь более 18 млрд евро инвестиций в восстановление Украины.

Также мы писали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 10 июля, заявила о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины.

А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после полномасштабной агрессии России нужна полномасштабная реконструкция.