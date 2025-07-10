Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня ЕС выделил средства для восстановления Украины — названа сумма

ЕС выделил средства для восстановления Украины — названа сумма

Ua ru
Дата публикации 10 июля 2025 17:32
Восстановление Украины - ЕС объявил о новом пакете помощи на 2,3 млрд евро
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: REUTERS/Yves Herman

Европейский Союз выделил пакет финансовой помощи Украине на сумму 2,3 млрд евро. Средства направят на восстановление.

Об этом в четверг, 10 июля, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время Конференции по восстановлению Украины, которая проходит в Риме, пишет пресс-служба Европарламента.

Реклама
Читайте также:

На что направят помощь ЕС

Фон дер Ляйен отметила, что пакет включает 1,8 млрд евро в форме кредитных гарантий и еще 580 млн евро в виде грантов. Средства предоставляются через международные и национальные финансовые учреждения в рамках программы Ukraine Investment Framework. Ожидается, что эти ресурсы позволят мобилизовать до 10 млрд евро инвестиций в ключевые сектора украинской экономики.

"Подписав эти соглашения, мы стремимся восстановить дома, запустить больницы, дать новую жизнь бизнесу и усилить энергетическую безопасность Украины. Это настоящее проявление европейской солидарности. Украина ежедневно приближается к ЕС — в энергетике, образовании, роуминге, культуре. Европа с Украиной — и сегодня, и завтра", — подчеркнула фон дер Ляйен.

Финансирование будет направлено на следующие направления:

  • поддержка малого и среднего бизнеса — 500 млн евро;
  • инвестиции в частный сектор, в частности в энергетику, транспорт и промышленность — 600 млн евро;
  • модернизация муниципальной инфраструктуры в пострадавших регионах — 520 млн евро;
  • стабилизация энергосистемы, развитие возобновляемых источников энергии — 265 млн евро;
  • ремонт критической инфраструктуры — 310 млн евро.

После подписания новых соглашений общий объем обязательств ЕС в рамках Ukraine Investment Framework вырос до 5,7 млрд евро. В Брюсселе ожидают, что эти обязательства позволят привлечь более 18 млрд евро инвестиций в восстановление Украины.

Также мы писали, что президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен в четверг, 10 июля, заявила о создании Европейского флагманского фонда для восстановления Украины.

А Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что после полномасштабной агрессии России нужна полномасштабная реконструкция.

финансовая помощь деньги Украина Урсула фон дер Ляйен восстановление война в Украине
Василий Наумов - Редактор
Автор:
Василий Наумов
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации