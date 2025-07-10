Відновлення України — ЄС оголосив про новий пакет допомоги на 2,3 млрд євро

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Фото: REUTERS/Yves Herman

Європейський Союз виділив пакет фінансової допомоги Україні на суму 2,3 млрд євро. Кошти спрямують на відновлення.

Про це у четвер, 10 липня, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн під час Конференції з відновлення України, що проходить у Римі, пише пресслужба Європарламенту.

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Фон дер Ляєн зазначила, що пакет включає 1,8 млрд євро у формі кредитних гарантій і ще 580 млн євро у вигляді грантів. Кошти надаються через міжнародні та національні фінансові установи в рамках програми Ukraine Investment Framework. Очікується, що ці ресурси дозволять мобілізувати до 10 млрд євро інвестицій у ключові сектори української економіки.

"Підписавши ці угоди, ми прагнемо відновити домівки, запустити лікарні, дати нове життя бізнесу і посилити енергетичну безпеку України. Це справжній прояв європейської солідарності. Україна щодня наближається до ЄС — в енергетиці, освіті, роумінгу, культурі. Європа з Україною — і сьогодні, і завтра", — підкреслила фон дер Ляєн.

Фінансування буде спрямоване на такі напрямки:

підтримка малого та середнього бізнесу — 500 млн євро;

інвестиції в приватний сектор, зокрема в енергетику, транспорт і промисловість — 600 млн євро;

модернізація муніципальної інфраструктури у постраждалих регіонах — 520 млн євро;

стабілізація енергосистеми, розвиток відновлюваних джерел енергії — 265 млн євро;

ремонт критичної інфраструктури — 310 млн євро.

Після підписання нових угод загальний обсяг зобов’язань ЄС у межах Ukraine Investment Framework зріс до 5,7 млрд євро. У Брюсселі очікують, що ці зобов’язання дозволять залучити понад 18 млрд євро інвестицій у відновлення України.

Також ми писали, що президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн у четвер, 10 липня, заявила про створення Європейського флагманського фонду для відбудови України.

А Президент України Володимир Зеленський заявив, що після повномасштабної агресії Росії потрібна повномасштабна реконструкція.