Финансовая помощь от ЕС — Украина получит 16 млн евро

Верховный представитель ЕС Кайя Каллас. Фото: Getty Images

ЕС выделит Украине 16 миллионов евро. Из этих денег 6 млн евро пойдут на поддержку в реабилитации депортированных детей и 10 млн на запуск спецтрибунала.

Об этом сообщила верховный представитель ЕС Кая Каллас во время пресс-конференции с Андреем Сибигой в Киеве 13 октября, передает корреспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте также:

Финансовая помощь Украине от ЕС

Каллас подчеркнула, что Россия должна отвечать за войну в Украине, а европейские налогоплательщики не должны ее финансировать. Она добавила, что РФ продолжает гибридные атаки на Европу, и для сдерживания угроз ЕС готовит дорожную карту обороны с четкими этапами и мерами, включая противодронные системы.

"Украинский народ вдохновляет всех нас, и вы всегда можете рассчитывать на нашу поддержку", — подчеркнула верховная представительница ЕС.

Напомним, ранее Каллас высказалась о поставках Украине ракет Tomahawk. Она подчеркнула, что ЕС приветствует все средства, которые укрепляют нашу страну и ослабляют Россию.

Кроме того, она заявила, что Евросоюз готовит решение по активам РФ. По словам Каллас, работа уже идет, но процесс усложняет потребность согласовать позиции всех 27 стран-членов блока.