Фінансова допомога від ЄС — Україна отримає 16 млн євро

Верховна представниця ЄС Кая Каллас. Фото: Getty Images

ЄС виділить Україні 16 мільйонів євро. З цих грошей 6 млн євро підуть на підтримку у реабілітації депортованих дітей та 10 млн на запуск спецтрибуналу.

Про це повідомила верховна представниця ЄС Кая Каллас під час пресконференції з Андрієм Сибігою у Києві 13 жовтня, передає кореспондент Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Фінансова допомога Україні від ЄС

Каллас наголосила, що Росія повинна відповідати за війну в Україні, а європейські платники податків не повинні її фінансувати. Вона додала, що РФ продовжує гібридні атаки на Європу, і для стримування загроз ЄС готує дорожню карту оборони з чіткими етапами та заходами, включно з протидроновими системами.

"Український народ надихає всіх нас, і ви завжди можете розраховувати на нашу підтримку", — підкреслила верховна представниця ЄС.

Нагадаємо, раніше Каллас висловилась про постачання Україні ракет Tomahawk. Вона наголосила, що ЄС вітає всі засоби, які зміцнюють нашу країну та послаблюють Росію.

Крім того, вона заявила, що Євросоюз готує рішення щодо активів РФ. За словами Каллас, робота вже триває, але процес ускладнює потреба узгодити позиції всіх 27 країн-членів блоку.