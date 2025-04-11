ЕС планирует открыть все переговорные кластеры с Украиной в 2025 году

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

Европейский Союз сохраняет хочет открытия всех переговорных кластеров с Украиной в течение 2025 года, несмотря на текущие трудности, связанные с позицией Венгрии. Первые три могут открыть уже в августе 2025 года.

Об этом в интервью агентству "Интерфакс-Украина" заявила посол ЕС в Украине Катарина Матернова.

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Матернова отметила, что в Евросоюзе уже имеют опыт решения проблем с единодушным решением, в частности с Северной Македонией. В то же время она отметила, что сейчас речь идет о "поиске путей учета беспокойства венгерской стороны".

"Это не первый случай, когда страна сталкивается с трудностями из-за ситуации с единодушием. Как вы знаете, мы столкнулись с этим, например, с Северной Македонией. Поэтому нам нужно искать пути ее преодоления. И я остаюсь уверенной, что это произойдет в этом году. Я очень оптимистично настроена", — сказала посол ЕС в Украине.

Катарина Матернова также отметила, что план по открытию кластеров остается в силе, хотя и были определенные трудности.

"И на вчерашнем заседании было много дискуссий по этому поводу. И я все еще остаюсь оптимистом. Я верю, что ЕС, в конце концов, найдет решение. Итак, я надеюсь, что мы сможем открыть кластеры и продолжить интеграционный путь", — заявила Матернова.

Напомним, в марте президент Владимир Зеленский заявил, что вступление Украины в ЕС тормозится из-за агрессивной позиции одной из стран.

Тогда же премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обнародовал перечень требований от страны к ЕС, где говорилось, что Украину не должны интегрировать в союз.

Также европейские лидеры придумали, каким образом законно обходить вето от Будапешта на определенные решения.