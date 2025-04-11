ЄС планує відкрити всі переговорні кластери з Україною у 2025 році

Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан. Фото: REUTERS/Yves Herman

Європейський Союз зберігає хоче відкриття всіх переговорних кластерів з Україною впродовж 2025 року, попри поточні труднощі, пов’язані з позицією Угорщини. Перші три можуть відкрити вже в серпні 2025 року.

Про це в інтерв'ю агентству "Інтерфакс-Україна" заявила посол ЄС в Україні Катаріна Матернова.

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Матернова зауважила, що в Євросоюзі вже мають досвід розв'язання проблем з одностайним рішенням, зокрема з Північною Македонією. Водночас вона зазначила, що наразі йдеться про "пошук шляхів врахування занепокоєння угорської сторони".

"Це не перший випадок, коли країна постає перед труднощами через ситуацію з одностайністю. Як ви знаєте, ми зіткнулися з цим, наприклад, з Північною Македонією. Тому нам потрібно шукати шляхи її подолання. І я залишаюся впевненою, що це станеться цього року. Я дуже оптимістично налаштована", — сказала посол ЄС в Україні.

Катаріна Матернова також зауважила, що план щодо відкриття кластерів залишається чинним, хоча й були певні труднощі.

"І на вчорашньому засіданні було багато дискусій з цього приводу. І я все ще залишаюся оптимістом. Я вірю, що ЄС, врешті-решт, знайде рішення. Отже, я сподіваюся, що ми зможемо відкрити кластери і продовжити інтеграційний шлях", — заявила Матернова.

Нагадаємо, у березні президент Володимир Зеленський заявив, що вступ України до ЄС гальмується через агресивну позицію однієї з країн.

Тоді ж прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан оприлюднив перелік вимог від країни до ЄС, де йшлося, що Україну не мають інтегрувати у союз.

Також європейські лідери придумали, яким чином законно обходити вето від Будапешту на певні рішення.