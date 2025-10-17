ЕС согласовал оборонную программу EDIP на 1,5 млрд евро

Президент Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен и премьер-министр Италии Джорджия Мелони. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Европейский Союз согласовал работу Европейской программы оборонной промышленности (EDIP). Это стратегическая инициатива стоимостью 1,5 миллиарда евро, которая будет действовать в период 2025-2027 годов. Программа создана для усиления оборонной способности ЕС, укрепления внутреннего производства оружия и углубления сотрудничества с Украиной.

Об этом говорится в заявлении Европейского Совета Европейского союза.

Реклама

Читайте также:

Европа укрепит оборонную сферу для уменьшения зависимости от США

Соглашение согласовали Председатель Совета ЕС и переговорщики от Европейского парламента, подтвердив финансирование в форме грантов. 300 миллионов евро из этого бюджета будет выделено в рамках Инструмента поддержки Украины — специального механизма, который должен привлечь украинские оборонные компании к совместным европейским проектам и способствовать их интеграции в Европейскую промышленную базу оборонных технологий (EDTIB).

Как подчеркнул вице-премьер-министр и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, программа является ключевой для повышения оборонной готовности Европы.

"Программа европейской оборонной промышленности является ключевой для оборонной готовности Европы. Она повысит нашу способность производить и поставлять критически важное оборонное оборудование и обеспечит нашу способность быстро и решительно реагировать на все более сложную ситуацию с безопасностью. В то же время она углубит наше партнерство с Украиной, приблизив ее оборонную промышленность к нашей — на взаимную выгоду Европы и Украины", — заявил Троэльс Лунд Поульсен.

Как будет работать программа и в чем преимущество

В рамках программы также определены рамки для проектов общего интереса (EDPCI), направленных на развитие стратегических технологий, доступ к ресурсам и расширение производственных возможностей. Украина сможет участвовать в таких проектах с самого начала действия программы.

Чтобы обеспечить преимущество европейских производителей, страны ЕС договорились, что стоимость компонентов из-за пределов ЕС или ассоциированных стран не будет превышать 35% стоимости конечного продукта. В то же время поставки из неассоциированных государств будут запрещаться, если они будут противоречить интересам безопасности Евросоюза.

Совет ЕС и Европарламент также обратились к Еврокомиссии с просьбой рассмотреть возможность увеличения бюджета EDIP в будущем, в частности для расширения Инструмента поддержки Украины и создания Фонда ускорения трансформации цепей поставок оборонной продукции (FAST).

Следующий многолетний бюджет ЕС (2028-2034 годы) предусматривает 131 миллиард евро на оборону и космос, что должно обеспечить стабильное финансирование сектора и усиление европейской автономии в сфере безопасности.

Напомним, недавно Генсек НАТО Марк Рютте заявил об инициативе строительства "Стены дронов" для защиты от вражеских воздушных целей.

Также министр обороны Украины Денис Шмыгаль прокомментировал дорожную карту ЕС для оборонной сферы, которую разработали до 2030 года. Также стало известно, сколько дронов планирует передавать Великобритания ВСУ ежемесячно.