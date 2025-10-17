Видео
Это поворотный момент — Шмыгаль о дорожной карте обороны ЕС

Это поворотный момент — Шмыгаль о дорожной карте обороны ЕС

Ua ru
Дата публикации 17 октября 2025 00:36
обновлено: 00:36
Карта обороны ЕС до 2030 года — Шмигаль объяснил важность Украины
Министр обороны Денис Шмыгаль. Фото: УНИАН

В Минобороны Украины назвали "поворотным моментом" введение в ЕС дорожной карты оборонной промышленности до 2030 года. Денис Шмыгаль, как министр обороны Украины, напомнил, что мы являемся неотъемлемой частью безопасности Европы.

Об этом Шмыгаль написал в соцсети X.

Читайте также:

Почему ЕС важен опыт Украины

По словам Шмыгаля, Украина, которая стоит на первой линии обороны и ежедневно подвергается атакам, защищает не только свою землю, но и Европу и ее ценности.

"Опыт, инновации и стойкость украинских воинов стали неотъемлемой частью общей системы безопасности Европы", — отметил Шмыгаль.

Он поблагодарил за представление этой европейской инициативы европейским чиновникам, и отметил, что это шаг к более сильной, безопасной и более устойчивой Европе.

Что известно об этой дорожной карте обороны ЕС

Еврокомиссия 16 октября предложила четыре флагманских европейских оборонных проекта, включая систему борьбы с беспилотниками и план укрепления восточной границы, в рамках усилий, направленных на подготовку континента к самозащите к 2030 году.

Эти предложения, содержащиеся в "дорожной карте" оборонной политики, отражают опасения, что Россия может напасть на члена ЕС в ближайшие годы, подпитанные войной в Украине, а также призывы президента США Дональда Трампа к Европе сделать больше для собственной безопасности.

"Опасность не исчезнет даже после окончания войны в Украине. Понятно, что нам нужно усилить нашу оборону против России", — заявила на пресс-конференции глава внешней политики Европейского Союза Кая Каллас.

Ранее мы сообщали о результате очередной встречи в формате "Рамштайн". На ней подтверждено, что ключевой задачей партнеров остается усиление давления на РФ, чтобы заставить ее прекратить агрессию.

Кроме того, Денис Шмыгаль представил партнерам украинские образцы вооружения. Среди образцов была и ракета "Нептун".

Денис Шмыгаль Европейский союз Минобороны оборонная сфера
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
