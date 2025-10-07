Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
ПсихологияВкусМода и красотаШтабПутешествияTravelFashionТуризмДомРынок недвижимостиАвтоЭкономикаУкраинаЗдоровье +ТехноНовости дняРецепты АрхивПсихология 2025СпортШоу-бизнесАрмияШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородITПромоНедвижимостьГороскопЭксклюзивЕвровидениеВалютаКиноВойскоХроникиВойнаЗвездыАктуальноВоенная экономикаИндустрииШоу и звездыТЦККино и сериалыМирВоенныйЛайфхакиСегодняВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаМобилизацияРынок трудаWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperКурсОбществоПроисшествияКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024БоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Евровидение1МетеоПогодаУкраина АрхивШоу-бизнес --ТЦК та СПРезервОгоЭкономистПолитикаКухняПраздникиЛайфстайлLifeТехнологииФинансыИнвестицииРецептыДом 2024ЛьвовМода

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино и сериалы
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода и красота
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Путешествия
Рецепты
Рынок недвижимости
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Шмыгаль показал партнерам дальнобойную ракету "Нептун" — фото

Шмыгаль показал партнерам дальнобойную ракету "Нептун" — фото

Ua ru
Дата публикации 7 октября 2025 16:55
Шмыгаль показал партнерам ракету "Нептун"
Презентация украинской ракеты "Нептун" для партнеров. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль презентовал партнерам украинское вооружение. В частности, он показал союзникам украинскую ракету "Нептун".

Об этом глава оборонного ведомства сообщил во вторник, 7 октября, в Telegram.

Реклама
Читайте также:
Зброя ЗСУ
Презентация украинского вооружения. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Шмыгаль презентовал партнерам украинское вооружение

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль вместе с командой презентовали возможности украинского производства оружия Премьер-министру Литвы Инге Ругинене, представителям НАТО и другим уважаемым иностранным гостям.

Среди них — Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, Министр промышленности, бизнеса и финансовых дел Дании Мортен Бедскоу, Государственный секретарь Минобороны Норвегии Андреас Флем.

Зброя ЗСУ
Презентация украинского вооружения. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

"Продемонстрировали готовые решения, которые поражают врага на фронте и в тылу. Наши производители представили собственные изделия, которые уже завтра могут производиться в странах-партнерах в рамках программы Build with Ukraine", — отметил Шмыгаль.

Зброя ЗСУ
Презентация украинского вооружения. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

А также добавил, что дроны, боеприпасы, ракеты, роботы, артиллерия и бронированные машины — это то, что Украина производит уже сейчас, и то, что готова производить совместно с партнерами.

"Мы призываем государства-партнеров инвестировать в развитие арсенала свободного мира. Строить вместе с Украиной. Оружие Украины — оружие свободного мира", — подчеркнул министр обороны.

Зброя
Презентация украинского вооружения. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Напомним, что недавно Владимир Зеленский заявил, что Украина расширяет свою ракетную программу.

Ранее мы информировали, что состоялось успешное испытание украинской ракеты "Длинный Нептун".

Денис Шмыгаль Минобороны оружие ВСУ ракета Нептун
Евтушенко Алина - редактор
Автор:
Евтушенко Алина
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации