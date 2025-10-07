Шмыгаль показал партнерам ракету "Нептун"

Презентация украинской ракеты "Нептун" для партнеров. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль презентовал партнерам украинское вооружение. В частности, он показал союзникам украинскую ракету "Нептун".

Об этом глава оборонного ведомства сообщил во вторник, 7 октября, в Telegram.

Презентация украинского вооружения. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Шмыгаль презентовал партнерам украинское вооружение

Глава Минобороны Украины Денис Шмыгаль вместе с командой презентовали возможности украинского производства оружия Премьер-министру Литвы Инге Ругинене, представителям НАТО и другим уважаемым иностранным гостям.

Среди них — Министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен, Министр промышленности, бизнеса и финансовых дел Дании Мортен Бедскоу, Государственный секретарь Минобороны Норвегии Андреас Флем.

Презентация украинского вооружения. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

"Продемонстрировали готовые решения, которые поражают врага на фронте и в тылу. Наши производители представили собственные изделия, которые уже завтра могут производиться в странах-партнерах в рамках программы Build with Ukraine", — отметил Шмыгаль.

Презентация украинского вооружения. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

А также добавил, что дроны, боеприпасы, ракеты, роботы, артиллерия и бронированные машины — это то, что Украина производит уже сейчас, и то, что готова производить совместно с партнерами.

"Мы призываем государства-партнеров инвестировать в развитие арсенала свободного мира. Строить вместе с Украиной. Оружие Украины — оружие свободного мира", — подчеркнул министр обороны.

Презентация украинского вооружения. Фото: Денис Шмыгаль/Telegram

Напомним, что недавно Владимир Зеленский заявил, что Украина расширяет свою ракетную программу.

Ранее мы информировали, что состоялось успешное испытание украинской ракеты "Длинный Нептун".