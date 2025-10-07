Відео
Головна Новини дня Шмигаль показав партнерам далекобійну ракету "Нептун" — фото

Шмигаль показав партнерам далекобійну ракету "Нептун" — фото

Ua ru
Дата публікації: 7 жовтня 2025 16:55
Шмигаль показав партнерам ракету "Нептун"
Презентація української ракети "Нептун" для партнерів. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Міністр оборони України Денис Шмигаль презентував партнерам українське озброєння. Зокрема, він показав союзникам українську ракету "Нептун".

Про це очільник оборонного відомства повідомив у вівторок, 7 жовтня, в Telegram.

Зброя ЗСУ
Презентація українського озброєння. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Шмигаль презентував партнерам українське озброєння

Глава Міноборони України Денис Шмигаль разом з командою презентували спроможності українського виробництва зброї Премʼєр-міністерці Литви Інзі Ругінене, представникам НАТО та іншим поважним іноземним гостям.

Серед них — Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, Міністр промисловості, бізнесу та фінансових справ Данії Мортен Бедскоу, Державний секретар Міноборони Норвегії Андреас Флем.

Зброя ЗСУ
Презентація українського озброєння. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

"Продемонстрували готові рішення, які вражають ворога на фронті та в тилу. Наші виробники презентували власні вироби, що вже завтра можуть вироблятися в країнах-партнерах в межах програми Build with Ukraine", — зазначив Шмигаль.

Зброя ЗСУ
Презентація українського озброєння. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

А також додав, що дрони, боєприпаси, ракети, роботи, артилерія та броньовані машини — це те, що Україна виробляє вже зараз, і те, що готова виробляти спільно з партнерами.

"Ми закликаємо держави-партнерів інвестувати у розбудову арсеналу вільного світу. Будувати разом з Україною. Зброя України — зброя вільного світу", — наголосив міністр оборони.

Зброя
Презентація українського озброєння. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна розширює свою ракетну програму.

Раніше ми інформували, що відбулося успішне випробування української ракети "Довгий Нептун".

Денис Шмигаль Міноборони зброя ЗСУ ракета Нептун
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
