Шмигаль показав партнерам ракету "Нептун"

Презентація української ракети "Нептун" для партнерів. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Міністр оборони України Денис Шмигаль презентував партнерам українське озброєння. Зокрема, він показав союзникам українську ракету "Нептун".

Про це очільник оборонного відомства повідомив у вівторок, 7 жовтня, в Telegram.

Реклама

Читайте також:

Презентація українського озброєння. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Шмигаль презентував партнерам українське озброєння

Глава Міноборони України Денис Шмигаль разом з командою презентували спроможності українського виробництва зброї Премʼєр-міністерці Литви Інзі Ругінене, представникам НАТО та іншим поважним іноземним гостям.

Серед них — Міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, Міністр промисловості, бізнесу та фінансових справ Данії Мортен Бедскоу, Державний секретар Міноборони Норвегії Андреас Флем.

Презентація українського озброєння. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

"Продемонстрували готові рішення, які вражають ворога на фронті та в тилу. Наші виробники презентували власні вироби, що вже завтра можуть вироблятися в країнах-партнерах в межах програми Build with Ukraine", — зазначив Шмигаль.

Презентація українського озброєння. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

А також додав, що дрони, боєприпаси, ракети, роботи, артилерія та броньовані машини — це те, що Україна виробляє вже зараз, і те, що готова виробляти спільно з партнерами.

"Ми закликаємо держави-партнерів інвестувати у розбудову арсеналу вільного світу. Будувати разом з Україною. Зброя України — зброя вільного світу", — наголосив міністр оборони.

Презентація українського озброєння. Фото: Денис Шмигаль/Telegram

Нагадаємо, що нещодавно Володимир Зеленський заявив, що Україна розширює свою ракетну програму.

Раніше ми інформували, що відбулося успішне випробування української ракети "Довгий Нептун".