Дата публікації: 17 жовтня 2025 00:36
Оновлено: 00:36
Карта оборони ЄС до 2030 року — Шмигаль пояснив важливість України
Міністр оборони Денис Шмигаль. Фото: УНІАН

У Міноборони України назвали "поворотним моментом" запровадження у ЄС дорожньої карти оборонної промисловості до 2030 року. Денис Шмигаль, як міністр оборони України, нагадав, що ми є невід'ємною частиною безпеки Європи.

Про це Шмигаль написав у соцмережі X.

Чому ЄС важливий досвід України

За словами Шмигаля, Україна, яка стоїть на першій лінії оборони й щодня зазнає атак, захищає не лише свою землю, а і Європу та її цінності.

"Досвід, інновації та стійкість українських воїнів стали невід’ємною частиною спільної системи безпеки Європи", — зазначив Шмигаль.

Він подякував за представлення цієї європейської ініціативи європейським чиновникам, та зазначив, що це крок до сильнішої, безпечнішої та більш стійкої Європи.

Що відомо про цю дорожню карту оборони ЄС

Єврокомісія 16 жовтня запропонувала чотири флагманські європейські оборонні проєкти, включаючи систему боротьби з безпілотниками та план зміцнення східного кордону, в рамках зусиль, спрямованих на підготовку континенту до самозахисту до 2030 року.

Ці пропозиції, що містяться в "дорожній карті" оборонної політики, відображають побоювання, що Росія може напасти на члена ЄС у найближчі роки, підживлені війною в Україні, а також заклики президента США Дональда Трампа до Європи зробити більше для власної безпеки.

"Небезпека не зникне навіть після закінчення війни в Україні. Зрозуміло, що нам потрібно посилити нашу оборону проти Росії", — заявила на пресконференції голова зовнішньої політики Європейського Союзу Кая Каллас.

Раніше ми повідомляли про результат чергової зустрічі в форматі "Рамштайн". На ній підтверджено, що ключовим завданням партнерів залишається посилення тиску на РФ, аби змусити її припинити агресію.

Крім того, Денис Шмигаль представив партнерам українські зразки озброєння. Серед зразків була і ракета "Нептун".

Денис Шмигаль Європейський союз Міноборони оборонна сфера війна
Пилип Бойко - редактор
Автор:
Пилип Бойко
