У Міноборони назвали результати зустрічі "Рамштайн" для України

Засідання "Рамштайну". Фото: Міноборони України

У середу, 15 жовтня, пройшла зустріч у форматі "Рамштайн", яка є головною міжнародною платформою координації військової допомоги Україні. Під час засідання партнери обговорювали подальше зміцнення обороноздатності держави, розвиток оборонної промисловості та потреби у засобах протиповітряної оборони.

Про це повідомляє Міноборони України у Telegram.

Пост Міноборони України. Фото: скриншот

Результати "Рамштайну"

Як повідомили у Міністерстві оборони України, ключовим завданням партнерів залишається посилення тиску на РФ, аби змусити її припинити агресію.

"Нам потрібні рішучі дії, щоб посилити тиск на Росію, аби вона зупинила свою війну. Україна має бути сильною на полі бою", — наголосили у відомстві.

Під час зустрічі Україна подякувала Швеції, Латвії, Естонії, Данії, Норвегії та Словенії за нові внески до пакета PURL, а також країнам, які приєдналися до цієї ініціативи. Кошти дадуть змогу закупити зброю, яка терміново потрібна для порятунку життів українських військових.

Міністр оборони України Денис Шмигаль під час засідання "Рамштайн". Фото: Міноборони

Окремо обговорили розвиток українського виробництва безпілотників. За оцінками Міноборони, у 2026 році Україна зможе виготовляти до 20 мільйонів FPV, ISR та інших дронів, якщо партнери забезпечать необхідне фінансування. Міністерство також подякувало Великій Британії за тісну співпрацю у сфері дронів-перехоплювачів та постачання 85 тисяч безпілотників цього року.

Серед ключових рішень зустрічі — підписання меморандуму між Україною та Німеччиною про зміцнення оборонної співпраці. У документі йдеться про конкретні кроки, спрямовані на відбиття російської агресії та посилення оборонного потенціалу союзників. Також було підписано меморандум щодо Північно-Балтійської ініціативи, яка передбачає навчання та оснащення українських військових бригад на території Польщі.

Окрему увагу під час дискусій приділили темі протиповітряної оборони. Україна закликала союзників надати "зимовий пакет ППО", який забезпечить достатній запас ракет-перехоплювачів для захисту цивільного населення та енергетичної інфраструктури в холодний сезон.

"Вдячні всім країнам, які сьогодні оголосили про свої зобов'язання продовжувати забезпечення наших військ необхідним. Дякую Джону Гілі й Борису Пісторіусу за організацію зустрічі "Рамштайн". Мир в Україні має бути справедливим, тривалим та захищеним міжнародною єдністю. Разом працюємо над його досягненням", — підсумували у Міністерстві оборони.

Засідання "Рамштайну". Фото: Міноборони України

Нагадаємо, що міністр оборони України Денис Шмигаль на засыданні "Рамштайн" окреслив три ключові пріоритети для зміцнення обороноздатності України — ініціативу PURL, масове виробництво та постачання дронів і ракет, а також збільшення запасів боєприпасів великої дальності.

До цього Денис Шмигаль представив партнерам українські зразки озброєння, серед яких — ракета "Нептун".