Україна
Шмигаль розкрив головні пріоритети України на Рамштайні

Шмигаль розкрив головні пріоритети України на Рамштайні

Дата публікації: 15 жовтня 2025 18:43
PURL, дрони, боєприпаси — що саме вимагав Шмигаль на Рамштайн
Шмигаль на Рамштайні. Фото: Шмигаль/Telegram

Міністр оборони України Денис Шмигаль на Рамштайні окреслив три ключові пріоритети для зміцнення обороноздатності України — ініціативу PURL, масове виробництво та постачання дронів і ракет, а також збільшення запасів боєприпасів великої дальності. Він закликав партнерів до оперативного фінансування та координації.

Про це повідомив Денис Шмигаль в офіційному Telegram-каналі у середу, 15 жовтня.

Читайте також:

Шмигаль: PURL, дрони і боєприпаси — пріоритети на Рамштайні

Міністр оборони наголосив, що ініціатива PURL має бути повністю реалізована у 2025 році та потребує сталого фінансування для гарантування своєчасних поставок обладнання і боєприпасів. Він окремо зазначив першочергову необхідність у FPV, ISR та інших класах дронів для утримання лінії фронту й оцінив потребу у більш ніж 4 млрд доларів на цей напрям. Також Шмигаль підкреслив важливість спільних закупівель і фокусування на боєприпасах великої дальності, які критично потрібні для посилення ударних можливостей ЗСУ.

Шмигаль розкрив головні пріоритети України на Рамштайні - фото 1
Допис Шмигаля у Telegram. Фото: скриншот

"31-ше засідання Контактної групи з питань оборони України "Рамштайн". Вдячний кожній державі, що залишається пліч-о-пліч з нами", — заявив Денис Шмигаль.

Міністр оборони повідомив, що у 2026 році Україна теоретично здатна виробити до 10 мільйонів дронів за умови належного фінансування та координації з партнерами, і наголосив на терміновій потребі в перехоплювачах та ЗРК класів NASAMS і IRIS-T.

Він також закликав партнерів покрити близько 60 млрд доларів оборонних витрат, передбачивши як варіант часткове фінансування через позики на основі російських заморожених активів. Шмигаль подякував союзникам за підтримку та підкреслив, що військова і фінансова допомога є запорукою довготривалого і справедливого миру.

Нагадаємо, що Денис Шмигаль представив партнерам українські зразки озброєння, серед яких — ракета "Нептун".

Раніше ми також інформували, що Україна та Данія домовилися про створення спільних оборонних виробництв — відповідний меморандум підписали Денис Шмигаль і його данські колеги на форумі DFNC3.

Руслан Кулєшов - редактор
Автор:
Руслан Кулєшов
