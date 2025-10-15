Видео
Главная Новости дня Шмыгаль раскрыл главные приоритеты Украины на Рамштайне

Шмыгаль раскрыл главные приоритеты Украины на Рамштайне

Ua ru
Дата публикации 15 октября 2025 18:43
PURL, дроны, боеприпасы - что именно требовал Шмыгаль на Рамштайне
Шмыгаль на Рамштайне. Фото: Шмыгаль/Telegram

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль на Рамштайне очертил три ключевых приоритета для укрепления обороноспособности Украины — инициативу PURL, массовое производство и поставки дронов и ракет, а также увеличение запасов боеприпасов большой дальности. Он призвал партнеров к оперативному финансированию и координации.

Об этом сообщил Денис Шмыгаль в официальном Telegram-канале в среду, 15 октября.

Читайте также:

Шмыгаль: PURL, дроны и боеприпасы — приоритеты на Рамштайне

Министр обороны подчеркнул, что инициатива PURL должна быть полностью реализована в 2025 году и требует устойчивого финансирования для обеспечения своевременных поставок оборудования и боеприпасов. Он отдельно отметил первоочередную необходимость в FPV, ISR и других классах дронов для удержания линии фронта и оценил потребность в более чем 4 млрд долларов на это направление. Также Шмыгаль подчеркнул важность совместных закупок и фокусировки на боеприпасах большой дальности, которые критически нужны для усиления ударных возможностей ВСУ.

Шмигаль розкрив головні пріоритети України на Рамштайні - фото 1
Сообщение Шмыгаля в Telegram. Фото: скриншот

"31-е заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины "Рамштайн". Благодарен каждому государству, которое остается бок о бок с нами", — заявил Денис Шмыгаль.

Министр обороны сообщил, что в 2026 году Украина теоретически способна произвести до 10 миллионов дронов при условии надлежащего финансирования и координации с партнерами, и отметил срочную потребность в перехватчиках и ЗРК классов NASAMS и IRIS-T.

Он также призвал партнеров покрыть около 60 млрд долларов оборонных расходов, предусмотрев как вариант частичное финансирование через займы на основе российских замороженных активов. Шмыгаль поблагодарил союзников за поддержку и подчеркнул, что военная и финансовая помощь является залогом долговременного и справедливого мира.

Напомним, что Денис Шмыгаль представил партнерам украинские образцы вооружения, среди которых — ракета "Нептун".

Ранее мы также информировали, что Украина и Дания договорились о создании совместных оборонных производств — соответствующий меморандум подписали Денис Шмыгаль и его датские коллеги на форуме DFNC3.

Денис Шмыгаль боеприпасы дроны Рамштайн PURL
Руслан Кулешов - редактор
Автор:
Руслан Кулешов
