В Минобороны назвали результаты встречи "Рамштайн" для Украины

Заседание "Рамштайн". Фото: Минобороны Украины

В среду, 15 октября, прошла встреча в формате "Рамштайн", которая является главной международной платформой координации военной помощи Украине. Во время заседания партнеры обсуждали дальнейшее укрепление обороноспособности государства, развитие оборонной промышленности и потребности в средствах противовоздушной обороны.

Об этом сообщает Минобороны Украины в Telegram.

Реклама

Читайте также:

Пост Минобороны Украины. Фото: скриншот

Результаты заседания "Рамштайн"

Как сообщили в Министерстве обороны Украины, ключевой задачей партнеров остается усиление давления на РФ, чтобы заставить ее прекратить агрессию.

"Нам нужны решительные действия, чтобы усилить давление на Россию, чтобы она остановила свою войну. Украина должна быть сильной на поле боя", — отметили в ведомстве.

Во время встречи Украина поблагодарила Швецию, Латвию, Эстонию, Данию, Норвегию и Словению за новые взносы в пакет PURL, а также странам, которые присоединились к этой инициативе. Средства позволят закупить оружие, которое срочно нужно для спасения жизней украинских военных.

Министр обороны Украины Денис Шмыгаль во время заседания "Рамштайн". Фото: Минобороны

Отдельно обсудили развитие украинского производства беспилотников. По оценкам Минобороны, в 2026 году Украина сможет производить до 20 миллионов FPV, ISR и других дронов, если партнеры обеспечат необходимое финансирование. Министерство также поблагодарило Великобританию за тесное сотрудничество в сфере дронов-перехватчиков и поставки 85 тысяч беспилотников в этом году.

Среди ключевых решений встречи — подписание меморандума между Украиной и Германией об укреплении оборонного сотрудничества. В документе говорится о конкретных шагах, направленных на отражение российской агрессии и усиление оборонного потенциала союзников. Также был подписан меморандум о Северо-Балтийской инициативе, которая предусматривает обучение и оснащение украинских военных бригад на территории Польши.

Отдельное внимание во время дискуссий уделили теме противовоздушной обороны. Украина призвала союзников предоставить "зимний пакет ПВО", который обеспечит достаточный запас ракет-перехватчиков для защиты гражданского населения и энергетической инфраструктуры в холодный сезон.

"Благодарны всем странам, которые сегодня объявили о своих обязательствах продолжать обеспечение наших войск необходимым. Спасибо Джону Гили и Борису Писториусу за организацию встречи "Рамштайн". Мир в Украине должен быть справедливым, длительным и защищенным международным единством. Вместе работаем над его достижением", — подытожили в Министерстве обороны.

Заседание "Рамштайн". Фото: Минобороны Украины

Напомним, что министр обороны Украины Денис Шмыгаль на заседании "Рамштайн" очертил три ключевых приоритета для укрепления обороноспособности Украины — инициативу PURL, массовое производство и поставки дронов и ракет, а также увеличение запасов боеприпасов большой дальности.

До этого Денис Шмыгаль представил партнерам украинские образцы вооружения, среди которых — ракета "Нептун".