ЄС погодив оборонну програму EDIP на 1,5 млрд євро

Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн та прем'єр-міністр Італії Джорджія Мелоні. Фото: REUTERS/Piroschka van de Wouw

Європейський Союз погодив роботу Європейської програми оборонної промисловості (EDIP). Це стратегічна ініціатива вартістю 1,5 мільярда євро, яка діятиме у період 2025–2027 років. Програму створено для посилення оборонної спроможності ЄС, зміцнення внутрішнього виробництва зброї та поглиблення співпраці з Україною.

Про це йдеться у заяві Європейської Ради Європейського союзу.

Угоду узгодили Голова Ради ЄС та переговорники від Європейського парламенту, підтвердивши фінансування у формі грантів. 300 мільйонів євро з цього бюджету буде виділено в межах Інструменту підтримки України — спеціального механізму, який має залучити українські оборонні компанії до спільних європейських проєктів і сприяти їхній інтеграції у Європейську промислову базу оборонних технологій (EDTIB).

Як підкреслив віце-прем’єр-міністр і міністр оборони Данії Троельс Лунд Поульсен, програма є ключовою для підвищення оборонної готовності Європи.

"Програма європейської оборонної промисловості є ключовою для оборонної готовності Європи. Вона підвищить нашу здатність виробляти та постачати критично важливе оборонне обладнання та забезпечить нашу здатність швидко та рішуче реагувати на дедалі складнішу безпекову ситуацію. Водночас вона поглибить наше партнерство з Україною, наблизивши її оборонну промисловість до нашої — на взаємну вигоду Європи та України", — заявив Троельс Лунд Поульсен.

Як працюватиме програма та у чому перевага

У межах програми також визначено рамки для проєктів спільного інтересу (EDPCI), спрямованих на розвиток стратегічних технологій, доступ до ресурсів і розширення виробничих можливостей. Україна зможе брати участь у таких проєктах від самого початку дії програми.

Щоб забезпечити перевагу європейських виробників, країни ЄС домовилися, що вартість компонентів із-за меж ЄС або асоційованих країн не перевищуватиме 35% вартості кінцевого продукту. Водночас постачання з неасоційованих держав заборонятиметься, якщо воно суперечитиме інтересам безпеки Євросоюзу.

Рада ЄС і Європарламент також звернулися до Єврокомісії з проханням розглянути можливість збільшення бюджету EDIP у майбутньому, зокрема для розширення Інструменту підтримки України та створення Фонду прискорення трансформації ланцюгів постачання оборонної продукції (FAST).

Наступний багаторічний бюджет ЄС (2028–2034 роки) передбачає 131 мільярд євро на оборону та космос, що має забезпечити стабільне фінансування сектору і посилення європейської автономії у сфері безпеки.

