ЕС готов продлить санкции против российских олигархов, — СМИ

Штаб-квартира Еврокомиссии. Фото: Bloomberg

Европейский Союз готов принять продление санкций против российских олигархов. Венгрия отказалась от вето на это решение.

Об этом пишет Bloomberg в четверг, 13 марта.

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Санкции ЕС против российских олигархов

После того, как Венгрия отказалась от вето, ЕС может вскоре достичь договоренности о расширении санкций против российских олигархов.

По данным издания, ЕС начал так называемую письменную процедуру, которая продлится до утра 14 марта, проложив старт продлению санкций против некоторых россиян на шесть месяцев.

Однако по требованию Венгрии в обмен на отмену вето из списка будут исключены три имени. В то же время о ком именно идет речь — неизвестно.

Как отмечают европейские дипломаты, изначально Венгрия настаивала на исключении из списка восьми фамилий. Известно, что среди них был Михаил Фридман, однако он останется под ограничениями ЕС.

Отметим, что в апреле прошлого года Фридман и его партнер Петр Авен победили после того, как Генеральный суд ЕС не обнаружил "достаточно обоснованных" причин введения санкций. Хотя суд и обязал отменить ограничения против олигархов, но на них все еще распространяются санкции после включения в обновленный список ЕС.

Напомним, министр финансов США Скотт Бессент заявил о готовности президента Дональда Трампа ввести максимальные санкции против России.

А директор департамента экономической дипломатии МИД Кира Спиридонова сообщила, что страны Европы и США продолжают действие всех санкций против РФ.