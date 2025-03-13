ЄС готовий продовжити санкції проти російських олігархів, — ЗМІ

Штаб-квартира Єврокомісії. Фото: Bloomberg

Європейський Союз готовий ухвалити продовження санкцій проти російських олігархів. Угорщина відмовилася від вето на це рішення.

Про це пише Bloomberg у четвер, 13 березня.

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Після того, як Угорщина відмовилася від вето, ЄС може незабаром досягти домовленості щодо розширення санкцій проти російських олігархів.

За даними видання, ЄС розпочав так звану письмову процедуру, яка триватиме до ранку 14 березня, проклавши старт продовженню санкцій проти деяких росіян на шість місяців.

Однак на вимогу Угорщини в обмін на скасування вето зі списку будуть виключені три імені. Водночас про кого саме йдеться — невідомо.

Як зазначають європейські дипломати, спочатку Угорщина наполягала на виключенні зі списку восьми прізвищ. Відомо, що серед них був Михайло Фрідман, однак він залишиться під обмеженнями ЄС.

Зазначимо, що у квітні минулого року Фрідман та його партнер Петро Авен перемогли після того, як Генеральний суд ЄС не виявив "достатньо обґрунтованих" причин введення санкцій. Хоч суд і зобов'язав скасувати обмеження проти олігархів, але на них все ще поширюються санкції після включення до оновленого списку ЄС.

Нагадаємо, міністр фінансів США Скотт Бессент заявив про готовність президента Дональда Трампа запровадити максимальні санкції проти Росії.

А директорка департаменту економічної дипломатії МЗС Кіра Спиридонова повідомила, що країни Європи та США продовжують дію всіх санкцій проти РФ.