Премьер Катара встретился с Андреем Ермаком и обсудил мирные инициативы завершения войны

Ермак встретился с премьер-министром Катара — о чем говорили
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе с главой СНБО Рустемом Умеровым провели встречу с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Его Превосходительством шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани. Речь шла о мирном урегулировании в Украине и возвращении украинских детей из РФ.
О встрече Андрей Ермак сообщил в своем Telegram.
Что было определено на встрече двух сторон
По словам главы Офиса Президента, были обсуждены итоги саммита Зеленского и Трампа в Вашингтоне. Также коснулись темы мирного процесса, и деталей гарантий безопасности для Украины.
"Особое внимание уделили гуманитарному треку — поблагодарили Катар за очень конкретную помощь в возвращении незаконно перемещенных украинских детей", — отметил Андрей Ермак.
В своей заметке он отметил, что у Украины остается неизменной ее главная цель — устойчивый и справедливый мир. Также Ермак проанонсировал встречу с представителями других стран.
Также мы сообщали, что накануне Андрей Ермак встречал в Киеве премьер-министра Норвегии. К Ермаку присоединился и министр иностранных дел Андрей Сибига.
А еще стало известно, что Андрей Ермак предложил Владимиру Зеленскому реформировать Офис Президента. В существенную часть штата надо привлечь ветеранов.
