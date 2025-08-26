Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Контекст Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивИндустрииДомПсихология 2025СпортШоу-бизнес 1МедцентрДом и огородНедвижимостьВкусШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиFashionШтабАвтоВойнаПсихологияTravelАктуальноПромоГороскопЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняЛайфстайлБоксПсихология1ЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииРецептыМодаТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Гороскоп
Дом и огород
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Новости дня Ермак встретился с премьер-министром Катара — о чем говорили

Ермак встретился с премьер-министром Катара — о чем говорили

Ua ru
Дата публикации 26 августа 2025 23:32
Премьер Катара встретился с Андреем Ермаком и обсудил мирные инициативы завершения войны
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Офис Президента Украины

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе с главой СНБО Рустемом Умеровым провели встречу с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Его Превосходительством шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани. Речь шла о мирном урегулировании в Украине и возвращении украинских детей из РФ.

О встрече Андрей Ермак сообщил в своем Telegram.

Реклама
Читайте также:

Что было определено на встрече двух сторон

По словам главы Офиса Президента, были обсуждены итоги саммита Зеленского и Трампа в Вашингтоне. Также коснулись темы мирного процесса, и деталей гарантий безопасности для Украины.

"Особое внимание уделили гуманитарному треку — поблагодарили Катар за очень конкретную помощь в возвращении незаконно перемещенных украинских детей", — отметил Андрей Ермак.

В своей заметке он отметил, что у Украины остается неизменной ее главная цель — устойчивый и справедливый мир. Также Ермак проанонсировал встречу с представителями других стран.

Также мы сообщали, что накануне Андрей Ермак встречал в Киеве премьер-министра Норвегии. К Ермаку присоединился и министр иностранных дел Андрей Сибига.

А еще стало известно, что Андрей Ермак предложил Владимиру Зеленскому реформировать Офис Президента. В существенную часть штата надо привлечь ветеранов.

Офис президента Андрей Ермак переговоры Катар Рустем Умеров
Филип Бойко - редактор
Автор:
Филип Бойко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации