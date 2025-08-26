Премьер Катара встретился с Андреем Ермаком и обсудил мирные инициативы завершения войны

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: Офис Президента Украины

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак вместе с главой СНБО Рустемом Умеровым провели встречу с премьер-министром, министром иностранных дел Катара Его Превосходительством шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани. Речь шла о мирном урегулировании в Украине и возвращении украинских детей из РФ.

О встрече Андрей Ермак сообщил в своем Telegram.

Реклама

Читайте также:

Что было определено на встрече двух сторон

По словам главы Офиса Президента, были обсуждены итоги саммита Зеленского и Трампа в Вашингтоне. Также коснулись темы мирного процесса, и деталей гарантий безопасности для Украины.

"Особое внимание уделили гуманитарному треку — поблагодарили Катар за очень конкретную помощь в возвращении незаконно перемещенных украинских детей", — отметил Андрей Ермак.

В своей заметке он отметил, что у Украины остается неизменной ее главная цель — устойчивый и справедливый мир. Также Ермак проанонсировал встречу с представителями других стран.

Также мы сообщали, что накануне Андрей Ермак встречал в Киеве премьер-министра Норвегии. К Ермаку присоединился и министр иностранных дел Андрей Сибига.

А еще стало известно, что Андрей Ермак предложил Владимиру Зеленскому реформировать Офис Президента. В существенную часть штата надо привлечь ветеранов.