Єрмак ініціював включення військових з бойовим досвідом до ОПУ

Засідання в кабінеті Володимира Зеленського. Фото: ОПУ

Голова Офісу президента Андрій Єрмак оголосив про ініціативу залучення військових із бойовим досвідом до роботи в ОПУ. За його словами, він запропонував Володимиру Зеленському реформувати структуру установи так, щоб у всіх департаментах суттєву частину штату становили ветерани та військовослужбовці, які пройшли повномасштабну війну. Президент підтримав цю ідею.

Про це Андрій Єрмак написав на власному каналі у Telegram.

Єрмак хоче, щоб в ОПУ працювали ветерани

Єрмак наголосив, що такі люди добре знають, що таке дисципліна, відповідальність і братерство, а головне – небайдужість. Серед них є не лише кадрові військові, а й добровольці, які до війни працювали у бізнесі чи цивільній сфері.

Він підкреслив, що держава має бути вдячною цим громадянам і використовувати їхній досвід у державному управлінні.

"Приклад поруч. Мій заступник, полковник Павло Паліса, раніше командував 93-ю окремою механізованою бригадою "Холодний Яр". На війні він відповідав за життя своїх підлеглих і успішність бойових операцій. Тепер, у Офісі він демонструє ту саму швидкість, чесність і принциповість — для нього це означає залишатися вірним собі й країні. Саме така культура мала б поширюватись на всю державну службу в майбутньому", — поділився Єрмак.

Єрмак додав, що така культура має поширюватися не лише на держслужбу, а й на інші сфери – бізнес, ІТ та культуру, адже залучення ветеранів робить будь-яку систему сильнішою і справедливішою.

