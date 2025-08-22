Видео
Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента

Ермак предложил Зеленскому реформировать Офис Президента

Ua ru
Дата публикации 22 августа 2025 10:12
Ермак инициировал включение военных с боевым опытом в ОПУ
Заседание в кабинете Владимира Зеленского. Фото: ОПУ

Глава Офиса президента Андрей Ермак объявил об инициативе привлечения военных с боевым опытом к работе в ОПУ. По его словам, он предложил Владимиру Зеленскому реформировать структуру учреждения так, чтобы во всех департаментах существенную часть штата составляли ветераны и военнослужащие, которые прошли полномасштабную войну. Президент поддержал эту идею.

Об этом Андрей Ермак написал на собственном канале в Telegram.

Читайте также:

Ермак хочет, чтобы в ОПУ работали ветераны

Ермак отметил, что такие люди хорошо знают, что такое дисциплина, ответственность и братство, а главное — неравнодушие. Среди них есть не только кадровые военные, но и добровольцы, которые до войны работали в бизнесе или гражданской сфере.

Он подчеркнул, что государство должно быть благодарным этим гражданам и использовать их опыт в государственном управлении.

"Пример рядом. Мой заместитель, полковник Павел Палиса, ранее командовал 93-й отдельной механизированной бригадой "Холодный Яр". На войне он отвечал за жизнь своих подчиненных и успешность боевых операций. Теперь, в Офисе он демонстрирует ту же скорость, честность и принципиальность — для него это означает оставаться верным себе и стране. Именно такая культура должна распространяться на всю государственную службу в будущем",- поделился Ермак.

Ермак добавил, что такая культура должна распространяться не только на госслужбу, но и на другие сферы — бизнес, ИТ и культуру, ведь привлечение ветеранов делает любую систему сильнее и справедливее.

Напомним, Владимир Зеленский прокомментировал предложение отказаться от НАТО за получение гарантий.

Также недавно Владимир Зеленский сделал неожиданное заявление относительно выборов в Украине.

Владимир Зеленский Офис президента Андрей Ермак реформы военнослужащие
Анастасия Постоенко - Редактор
Автор:
Анастасия Постоенко
