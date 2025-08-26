Прем'єр Катару зустрівся з Андрієм Єрмаком та обговорив мирні ініціативи завершення війни

Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: Офіс Президента України

Голова Офісу Президента України Андрій Єрмак разом з очільником РНБО Рустемом Умєровим провели зустріч з прем’єр-міністром, міністром закордонних справ Катару Його Високоповажністю шейхом Мухаммадом бін Абдулрахманом Аль Тані. Йшлося про мирне врегулювання в Україні та повернення українських дітей з РФ.

Про зустріч Андрій Єрмак повідомив у своєму Telegram.

Що було визначено на зустрічі двох сторін

За словами голови Офісу Президента, були обговорені підсумки саміту Зеленського й Трампа у Вашингтоні. Також торкнулись теми мирного процесу, та деталей гарантій безпеки для України.

"Окрему увагу приділили гуманітарному треку — подякували Катару за дуже конкретну допомогу у поверненні незаконно переміщених українських дітей", — зазначив Андрій Єрмак.

У своєму дописі він наголосив, що в України залишається незмінною її головна мета — сталий і справедливий мир. Також Єрмак проанонсував зустріч із представниками інших країн.

Також ми повідомляли, що напередодні Андрій Єрмак зустрічав у Києві прем'єр-міністра Норвегії. До Єрмака приєднався й міністр закордонних справ Андрій Сибіга.

А ще стало відомо, що Андрій Єрмак запропонував Володимиру Зеленському реформувати Офіс Президента. В суттєву частину штату треба залучити ветеранів.