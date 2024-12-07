Ермак призвал Великобританию продемонстрировать лидерство в усилении Украины

Руководитель Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: Ермак, Telegram

Великобритания может продемонстрировать лидерство в усилении Украины. Это в свою очередь позволит создать новую и устойчивую систему европейской безопасности.

Об этом в пятницу, 6 декабря, заявил глава Офиса президента Андрей Ермак, сообщает сайт ОП.

Читайте также:

Почему важна поддержка Великобритании

Руководитель ОП подчеркнул, что Соединенное Королевство (Британия) является одним из лидеров в создании справедливого, безопасного и свободного мирового порядка. Помимо этого он подчеркнул необходимость продолжения обучения украинских бригад и усиления санкционного давления на Россию.

Также Андрей Ермак отметил, что завершение войны может быть только при условии усиления Украины.

"Общий план победы — это больше, чем стратегии или договоренности. Это общая ответственность. Украина доказала, что готова быть надежным партнером. Мы боремся не только за свою землю, но и за будущее всего демократического мира. Вместе мы можем завершить эту войну и построить такой мир, в который будут верить люди. Мир, который базируется на справедливости, силе закона и настоящем лидерстве", — заявил Ермак во время выступления в рамках круглого стола в Chatham House, посвященном украинской проблематике.

Кроме того, он добавил, что на сегодняшний день важно сформировать новые контуры европейской безопасности, а также устранить любые неопределенности.

"Мы предлагаем более глубокую интеграцию Украины в европейскую безопасность. Это означает усиление роли Великобритании. Это означает усиление всей Европы. Это значит, что мы все должны работать вместе, чтобы создать новую устойчивую систему", — резюмировал глава ОП.

Напомним, что в этот день Ермак тоже проинформировал в своем Telegram-канале, что встретился в Лондоне с советником премьер-министра Британии по национальной безопасности Джонататом Пауэллом. Он рассказал, что стороны обсудили укрепление оборонного сотрудничества между странами и необходимые для противостояния российской агрессии решения.

Также недавно, в конце ноября, руководитель Офиса президента Украины анонсировал, что Британия введет крупнейший пакет санкций против теневого флота России. В частности, он включает 30 судов, нарушающих ограничение поставок нефти.