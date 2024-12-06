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У США поменшало громадян, які виступають за допомогу Україні

6 грудня 2024 09:52
Анастасія Постоєнко - Редактор
Опитування американців щодо їх ставлення до війни в Україні — нові дані
Мітинг американців на підтримку України. Фото: Новини.LIVE/ Уляна Бойчук
Анастасія Постоєнко - Редактор

Інститут Рональда Рейгана провів опитування серед громадян США щодо їх ставлення до Росії, Ірану та України. Стало відомо, що більшість громадян досі підтримують Україну та вважають Росію ворогом США, проте, кількість тих, хто побоюється ескалації конфлікту зросла.

Про це йдеться у звіті опитування Інституту Рональда Рейгана

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Кого американці вважають своїми союзниками

Телеканал FoxNews оприлюднив дані дослідження, проведеного Інститутом Рональда Рейгана, яке мало на меті виявити ставлення громадян США до низки питань, пов’язаних з обороною, зовнішньою політикою та національною безпекою США. 

Таким чином стало відомо, що:

  • 75% бачать в Україні союзника, а 18% – ворога;
  • 80% вважають Росію противником, а лише 14% вважають її союзником;
  • Іран 76% оцінюють як ворога, а 15% як союзника;
  • 60% підтримують збереження НАТО.

Що американці думають про військову допомогу Україні та перемир'я

Загалом 59% підтримують переговори в Україні для закінчення війни навіть якщо це передбачає поступки територіями Росії.

Водночас серед виборців за мир висловились 63% американців, які голосували за Трампа, а серед прихильників Камали Гарріс з такою думкою згодні 55% опитаних.

Попри це, 78% американців турбуються про розростання конфлікту на країни НАТО. А 75% висловили своє занепокоєння тим, що інші авторитарні режими можуть скористатися цим для вторгнення в демократичні країни.

Публічна підтримка військової допомоги США Україні:

  • Загальна підтримка військової допомоги Україні становить 55% проти 35%. Однак ця цифра дещо знизилася, порівняно з 59% минулого року.
  • 74% виборців Камали Гарріс підтримують допомогу Україні від США, порівняно з 42% прихильниками Трампа.

Як події на фронті в Україні впливає на підтримку:

  • Згідно з опитуванням 77% американців вважають, що Україна перемагає, а тому підтримують військову допомогу.
  • Водночас лише 50% підтримують допомогу, але при цьому вважають, що Росія у сильнішій позиції, ніж Україна. 

Цікаво, з усіх американців, які висловили своє негативне ставлення до допомоги Україні з боку США 33% пояснили позиію тим, що війна в Україні не стосується США. Інші ж 20% заявили, що це занадто дорого обходиться економіці Америки, а 18% побоюються ризику ескалації. 

Як американці ставляться до атак углиб Росії

Тим часом 50% американців вважають, що Україні потрібно дозволити атакувати вглиб по території Росії, а 34% проти такого рішення. 

Нагадаємо, Білий дім готує нову стратегію підтримки України. Також соціологічна група "Рейтинг" опитала українців щодо їх ставлення до мобілізації


 

США військова допомога Україна опитування війна в Україні Америка

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