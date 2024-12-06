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В США стало меньше граждан, выступающих за помощь Украине

6 декабря 2024 09:52
Анастасия Постоенко - Редактор
Опрос американцев по поводу их отношения к войне в Украине — новые данные
Митинг американцев в поддержку Украины. Фото: Новини.LIVE/ Ульяна Бойчук
Анастасия Постоенко - Редактор

Институт Рональда Рейгана провел опрос среди граждан США по поводу их отношения к России, Ирану и Украине. Стало известно, что большинство граждан до сих пор поддерживают Украину и считают Россию врагом США, однако количество тех, кто опасается эскалации конфликта, выросло.

Об этом говорится в отчете опроса Института Рональда Рейгана.

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Кого американцы считают своими союзниками

Телеканал FoxNews обнародовал данные исследования, проведенного Институтом Рональда Рейгана, целью которого было выявить отношение граждан США к ряду вопросов, связанных с обороной, внешней политикой и национальной безопасностью США.

Таким образом стало известно, что:

  • 75% видят в Украине союзника, а 18% — врага;
  • 80% считают Россию противником, а только 14% считают ее союзником;
  • Иран 76% оценивают как неприятеля, а 15% как союзника;
  • 60% поддерживают сохранение НАТО.

Что американцы думают о военной помощи Украине и перемирии

В общей сложности 59% поддерживают переговоры в Украине для окончания войны, даже если это предполагает уступки по территориям России.

В то же время среди избирателей за мир высказались 63% голосовавших за Трампа американцев, а среди сторонников Камалы Гаррис с таким мнением согласны 55% опрошенных.

Тем не менее, 78% американцев беспокоятся о разрастании конфликта на страны НАТО. А 75% выразили свою обеспокоенность тем, что другие авторитарные режимы могут воспользоваться этим для вторжения в демократические страны.

Публичная поддержка военной помощи США Украине:

  • Общая поддержка военной помощи в Украине составляет 55% против 35%. Однако эта цифра несколько снизилась по сравнению с 59% в прошлом году.
  • 74% избирателей Камалы Гаррис поддерживают помощь Украине от США по сравнению с 42% сторонниками Трампа.

Как события на фронте в Украине влияют на поддержку:

  • Согласно опросу, 77% американцев считают, что Украина побеждает, а поэтому поддерживают военную помощь.
  • В то же время только 50% поддерживают помощь, но при этом считают, что Россия в более сильной позиции, чем Украина.

Интересно, что из всех американцев, выразивших свое негативное отношение к помощи Украине со стороны США, 33% объяснили позицию тем, что война в Украине не касается США. Остальные 20% заявили, что это слишком дорого обходится экономике Америки, а 18% опасаются риска эскалации.

Как американцы относятся к атакам вглубь России

Между тем, 50% американцев считают, что Украине нужно разрешить атаковать вглубь по территории России, а 34% против такого решения.

Напомним, Белый дом готовит новую стратегию поддержки Украины. Также социологическая группа "Рейтинг" опросила украинцев относительно их отношения к мобилизации.

США военная помощь Украина опрос война в Украине Америка

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