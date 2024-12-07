Єрмак закликав Велику Британію продемонструвати лідерство в посиленні України

Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: Єрмак, Telegram

Британія може продемонструвати лідерство в посиленні України. Це у свою чергу дозволить створити нову та стійку систему європейської безпеки.

Про це у п'ятницю, 6 грудня, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє сайт ОП.

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Керівник ОП підкреслив, що Сполучене Королівство (Британія) є одним із лідерів у створенні справедливого, безпечного та вільного світового порядку. Він наголосив на необхідності продовження навчання українських бригад і посилення санкційного тиску на Росію.

Також Андрій Єрмак зазначив, що завершення війни може бути лише за умови посилення України. Тому він закликав Британію до спільних дій.

"Спільний план перемоги — це більше, ніж стратегії чи домовленості. Це спільна відповідальність. Україна довела, що готова бути надійним партнером. Ми боремося не лише за свою землю, а й за майбутнє всього демократичного світу. Разом ми можемо завершити цю війну та побудувати такий мир, у який віритимуть люди. Мир, який базується на справедливості, силі закону та справжньому лідерстві", — заявив Єрмак під час виступу в межах круглого столу в Chatham House, присвяченому українській проблематиці.

Крім того він додав, що станом на зараз важливо сформувати нові контури європейської безпеки, а також усунути будь-які невизначеності.

"Ми пропонуємо глибшу інтеграцію України у європейську безпеку. Це означає посилення ролі Великої Британії. Це означає посилення всієї Європи. Це означає, що ми всі маємо працювати разом, щоб створити нову стійку систему", — резюмував глава ОП.

Нагадаємо, що в цей день Єрмак теж поінформував у своєму Telegram-каналі, що зустрівся в Лондоні з радником прем'єр-міністра Британії з питань національної безпеки Джонататом Пауеллом. Він розповів, що сторони обговорили зміцнення оборонної співпраці між країнами та необхідні для протистояння російській агресії рішення.

Також нещодавно, в кінці листопада, керівник Офісу президента України анонсував, що Британія запровадить найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту Росії. Зокрема, він включає 30 суден, які порушують обмеження постачання нафти.