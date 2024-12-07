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Єрмак закликав Британію проявити лідерство в посиленні України

7 грудня 2024 00:11
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор
Єрмак закликав Велику Британію продемонструвати лідерство в посиленні України
Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: Єрмак, Telegram
Ткач Едуард - редактор
Ткач Едуард
редактор

Британія може продемонструвати лідерство в посиленні України. Це у свою чергу дозволить створити нову та стійку систему європейської безпеки.

Про це у п'ятницю, 6 грудня, заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє сайт ОП.

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Керівник ОП підкреслив, що Сполучене Королівство (Британія) є одним із лідерів у створенні справедливого, безпечного та вільного світового порядку. Він наголосив на необхідності продовження навчання українських бригад і посилення санкційного тиску на Росію.

Також Андрій Єрмак зазначив, що завершення війни може бути лише за умови посилення України. Тому він закликав Британію до спільних дій.

"Спільний план перемоги — це більше, ніж стратегії чи домовленості. Це спільна відповідальність. Україна довела, що готова бути надійним партнером. Ми боремося не лише за свою землю, а й за майбутнє всього демократичного світу. Разом ми можемо завершити цю війну та побудувати такий мир, у який віритимуть люди. Мир, який базується на справедливості, силі закону та справжньому лідерстві", — заявив Єрмак під час виступу в межах круглого столу в Chatham House, присвяченому українській проблематиці.

Крім того він додав, що станом на зараз важливо сформувати нові контури європейської безпеки, а також усунути будь-які невизначеності.

"Ми пропонуємо глибшу інтеграцію України у європейську безпеку. Це означає посилення ролі Великої Британії. Це означає посилення всієї Європи. Це означає, що ми всі маємо працювати разом, щоб створити нову стійку систему", — резюмував глава ОП.

Нагадаємо, що в цей день Єрмак теж поінформував у своєму Telegram-каналі, що зустрівся в Лондоні з радником прем'єр-міністра Британії з питань національної безпеки Джонататом Пауеллом. Він розповів, що сторони обговорили зміцнення оборонної співпраці між країнами та необхідні для протистояння російській агресії рішення.

Також нещодавно, в кінці листопада, керівник Офісу президента України анонсував, що Британія запровадить найбільший пакет санкцій проти тіньового флоту Росії. Зокрема, він включає 30 суден, які порушують обмеження постачання нафти.

Великобританія Андрій Єрмак Україна війна в Україні Росія

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