Ермак заинтриговал украинцев обещанием хороших новостей

Глава Офиса президента Андрей Ермак. Фото: Офис президента

Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинцев ожидают хорошие новости. При этом он не уточнил, о чем идет речь.

Загадочное сообщение Ермак распространил на своей странице Telegram в среду, 30 октября.

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Хорошие новости от Ермака

Сегодня, 30 октября, Ермак сообщил, что скоро украинцев ожидают хорошие новости. При этом он не сказал, о чем идет речь. Также не уточнил, когда стоит ожидать хороших новостей.

"Будут хорошие новости", — говорится в лаконичном сообщении руководителя ОП.

Пост Андрея Ермака. Фото: скриншот

Следует отметить, что это не первый раз, когда Ермак интригует хорошими новостями. К примеру, в апреле он анонсировал таким образом прибытие в Украину очередных систем Patriot.

Аналогичное сообщение Ермак обнародовал после встречи Президента Владимира Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном зимой 2023, также пообещав хорошие новости.

Ранее Ермак посетил Соединенные Штаты. Он провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.

Напомним, глава ОП ответил, когда состоятся выборы президента. По его словам, это будет сразу после окончания войны.