Ермак заинтриговал украинцев обещанием хороших новостей

Ермак заинтриговал украинцев загадочным сообщением
Глава Офиса президента Андрей Ермак сообщил, что украинцев ожидают хорошие новости. При этом он не уточнил, о чем идет речь.
Загадочное сообщение Ермак распространил на своей странице Telegram в среду, 30 октября.
Хорошие новости от Ермака
Сегодня, 30 октября, Ермак сообщил, что скоро украинцев ожидают хорошие новости. При этом он не сказал, о чем идет речь. Также не уточнил, когда стоит ожидать хороших новостей.
"Будут хорошие новости", — говорится в лаконичном сообщении руководителя ОП.
Следует отметить, что это не первый раз, когда Ермак интригует хорошими новостями. К примеру, в апреле он анонсировал таким образом прибытие в Украину очередных систем Patriot.
Аналогичное сообщение Ермак обнародовал после встречи Президента Владимира Зеленского с французским лидером Эммануэлем Макроном зимой 2023, также пообещав хорошие новости.
Ранее Ермак посетил Соединенные Штаты. Он провел встречу с советником президента США по национальной безопасности Джейком Салливаном.
Напомним, глава ОП ответил, когда состоятся выборы президента. По его словам, это будет сразу после окончания войны.
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