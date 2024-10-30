Єрмак заінтригував українців обіцянкою гарних новин

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак. Фото: Офіс президента

Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що на українців очікують гарні новини. При цьому він не уточнив, про що йдеться.

Загадкове повідомлення Єрмак поширив на своїй сторінці у Telegram у середу, 30 жовтня.

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Гарні новини від Єрмака

Сьогодні, 30 жовтня, Єрмак повідомив, що скоро на українців очікують гарні новини. При цьому він не сказав, про що йдеться. Також не уточнив, коли саме варто очікувати гарних новин.

"Будуть гарні новини", — говориться у лаконічному повідомленні очільника ОП.

Пост Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Варто зазначити, що це не перший раз, коли Єрмак інтригує гарними новинами. Наприклад, у квітні він анонсував таким чином прибуття до України чергових систем Patriot.

Аналогічне повідомлення Єрмак оприлюднив після зустрічі Президента Володимира Зеленського з французьким лідером Еммануелем Макроном зимою 2023 року, також пообіцявши хороші новини.

Раніше Єрмак відвідав Сполучені Штати. Він провів зустріч з радником президента США з питань національної безпеки Джейком Салліваном.

Нагадаємо, голова ОП відповів, коли відбудуться вибори президента. За його словами, це буде одразу після закінчення війни.