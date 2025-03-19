Украина работает над стратегией действий вместе с партнерами — Ермак

Ермак заявил о работе над дальнейшей стратегией Украины
Украина сейчас работает над дальнейшей четкой стратегией действий с партнерами. Наше государство стремится достичь длительного мира.
Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в среду, 19 марта.
Ермак заявил о работе над стратегией действий
"Наша работа продолжается. Защита интересов Украины, справедливый и долговременный мир, четкая стратегия дальнейших действий с нашими партнерами. Работаем", — отметил глава ОП.
Напомним, ранее Андрей Ермак также сообщил, что Украина не обсуждает нейтральный статус. Это касается и сокращения численности своих Вооруженных сил.
Также глава Офиса президента провел телефонный разговор с советником Президента Турции по национальной безопасности и внешней политике Акифом Чагатаем Кылычем. Стороны обсудили будущее сотрудничество.
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