Украина работает над стратегией действий вместе с партнерами — Ермак

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: Reuters

Украина сейчас работает над дальнейшей четкой стратегией действий с партнерами. Наше государство стремится достичь длительного мира.

Об этом заявил руководитель Офиса президента Андрей Ермак в среду, 19 марта.

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"Наша работа продолжается. Защита интересов Украины, справедливый и долговременный мир, четкая стратегия дальнейших действий с нашими партнерами. Работаем", — отметил глава ОП.

Сообщение Андрея Ермака. Фото: скриншот

Напомним, ранее Андрей Ермак также сообщил, что Украина не обсуждает нейтральный статус. Это касается и сокращения численности своих Вооруженных сил.

Также глава Офиса президента провел телефонный разговор с советником Президента Турции по национальной безопасности и внешней политике Акифом Чагатаем Кылычем. Стороны обсудили будущее сотрудничество.