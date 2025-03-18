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Єрмак заявив, що Україна не обговорюватиме скорочення ЗСУ

18 березня 2025 17:23
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор
Єрмак окреслив "червоні лінії" України на переговорах щодо закінчення війни
Голова Офісу Президента Андрій Єрмак. Фото: РБК-Україна
Василій Наумов - Редактор
Василій Наумов
Редактор

Україна не обговорює нейтральний статус і скорочення чисельності своїх Збройних сил. Київ ніколи не визнає жодні тимчасово окуповані території російськими.

Про це заявив голова Офісу Президента Андрій Єрмак у Telegram в вівторок, 18 березня.

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Голова ОП наголосив, що Україна підтримала пропозицію США щодо безумовного 30-денного припинення вогню.

"Як один із перших кроків до миру ми запропонували обмін військовополоненими, звільнення цивільних та повернення депортованих дітей. Водночас важливо, щоб будь-які ініціативи спиралися на експертну оцінку. Зокрема, питання моніторингу режиму тиші потребує чітких механізмів та фахових напрацювань", — йдеться у повідомленні.

Єрмак також окреслив "червоні лінії" України і підкреслив, що Київ не обговорює нейтральний статус і скорочення чисельності своїх Збройних сил.

"Ми ніколи не визнаємо жодні тимчасово окуповані території російськими", — підкреслив керівник Офісу Президента.

Єрмак про переговори
Повідомлення Єрмака у Telegram

Раніше голова ОП Андрій Єрмак заявляв, що Україна ніколи не піде на замороження війни. Також він вважає, що Білий дім має усі важелі, щоб змусити Росію сісти за стіл переговорів.

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