Соцсети

Киев Одесса Харьков Львов
UA en

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Новости дня arrow Ермак заявил, что Украина не будет обсуждать сокращение ВСУ arrow

Ермак заявил, что Украина не будет обсуждать сокращение ВСУ

18 марта 2025 17:23
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор
Ермак очертил "красные линии" Украины на переговорах по окончанию войны
Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: РБК-Украина
Василий Наумов - Редактор
Василий Наумов
Редактор

Украина не обсуждает нейтральный статус и сокращение численности своих Вооруженных Сил. Киев никогда не признает никакие временно оккупированные территории российскими.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram во вторник, 18 марта.

Читайте также:

Ермак очертил "красные линии"

Глава ОП подчеркнул, что Украина поддержала предложение США относительно безусловного 30-дневного прекращения огня.

"Как один из первых шагов к миру мы предложили обмен военнопленных, освобождение гражданских и возвращение депортированных детей. В то же время важно, чтобы любые инициативы опирались на экспертную оценку. В частности, вопрос мониторинга режима тишины требует четких механизмов и профессиональных наработок", — говорится в сообщении.

Ермак также очертил "красные линии" Украины и подчеркнул, что Киев не обсуждает нейтральный статус и сокращение численности своих Вооруженных Сил.

"Мы никогда не признаем никакие временно оккупированные территории российскими", — подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Єрмак про переговори
Сообщение Ермака в Telegram

Ранее глава ОП Андрей Ермак заявлял, что Украина никогда не пойдет на замораживание войны. Также он считает, что Белый дом имеет все рычаги, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.

Офис президента Андрей Ермак переговоры перемирие война в Украине мирные переговоры
Реклама
Реклама
Реклама