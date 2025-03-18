Ермак очертил "красные линии" Украины на переговорах по окончанию войны

Глава Офиса Президента Андрей Ермак. Фото: РБК-Украина

Украина не обсуждает нейтральный статус и сокращение численности своих Вооруженных Сил. Киев никогда не признает никакие временно оккупированные территории российскими.

Об этом заявил глава Офиса Президента Андрей Ермак в Telegram во вторник, 18 марта.

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Ермак очертил "красные линии"

Глава ОП подчеркнул, что Украина поддержала предложение США относительно безусловного 30-дневного прекращения огня.

"Как один из первых шагов к миру мы предложили обмен военнопленных, освобождение гражданских и возвращение депортированных детей. В то же время важно, чтобы любые инициативы опирались на экспертную оценку. В частности, вопрос мониторинга режима тишины требует четких механизмов и профессиональных наработок", — говорится в сообщении.

Ермак также очертил "красные линии" Украины и подчеркнул, что Киев не обсуждает нейтральный статус и сокращение численности своих Вооруженных Сил.

"Мы никогда не признаем никакие временно оккупированные территории российскими", — подчеркнул руководитель Офиса Президента.

Сообщение Ермака в Telegram

Ранее глава ОП Андрей Ермак заявлял, что Украина никогда не пойдет на замораживание войны. Также он считает, что Белый дом имеет все рычаги, чтобы заставить Россию сесть за стол переговоров.