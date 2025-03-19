Україна працює над стратегією дій разом з партнерами — Єрмак

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: Reuters

Україна наразі працює над подальшою чіткою стратегією дій з партнерами. Наша держава прагне досягнути тривалого миру.

Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак в середу, 19 березня.

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"Наша робота триває. Захист інтересів України, справедливий і довготривалий мир, чітка стратегія подальших дій з нашими партнерами. Працюємо", — зазначив очільник ОП.

Повідомлення Андрія Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, раніше Андрій Єрмак також повідомив, що Україна не обговорює нейтральний статус. Це стосується і скорочення чисельності своїх Збройних сил.

Також очільник Офісу президента провів телефонну розмову з радником Президента Туреччини з національної безпеки та зовнішньої політики Акіфом Чагатаєм Киличем. Сторони обговорили майбутню співпрацю.