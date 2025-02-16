Встречи с россиянами в Мюнхене — Ермак опроверг

Ермак отреагировал на информацию о встрече с РФ в Мюнхене
Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на информацию о встречах с россиянами на полях Мюнхенской конференции. По его словам, это фейк.
Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram в воскресенье, 16 февраля.
Встречи Украины с россиянами
"Информация обо всех встречах с россиянами — это фейк", — подчеркнул Ермак.
По его словам, их не было и они не планируются, пока не будет плана. Ермак отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский четко дал ответ на эти вопросы.
"Одна из важнейших конференций по безопасности за последние годы, во время которой действительно произошло немало, что может свидетельствовать о наработке плана завершения войны", — пишет руководитель ОП.
Напомним, страны G7 усилят санкции против РФ в случае, если Кремль не проявит серьезности в переговорах о прекращении войны.
Также Президент Финляндии Александр Стубб выступил с призывом к перевооружению Украины и максимального давления на Россию.
Читайте Новини.LIVE!