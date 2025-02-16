Встречи с россиянами в Мюнхене — Ермак опроверг

Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: Facebook/Андрей Ермак

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на информацию о встречах с россиянами на полях Мюнхенской конференции. По его словам, это фейк.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram в воскресенье, 16 февраля.

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"Информация обо всех встречах с россиянами — это фейк", — подчеркнул Ермак.

По его словам, их не было и они не планируются, пока не будет плана. Ермак отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский четко дал ответ на эти вопросы.

Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: Андрей Ермак

"Одна из важнейших конференций по безопасности за последние годы, во время которой действительно произошло немало, что может свидетельствовать о наработке плана завершения войны", — пишет руководитель ОП.

Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, страны G7 усилят санкции против РФ в случае, если Кремль не проявит серьезности в переговорах о прекращении войны.

Также Президент Финляндии Александр Стубб выступил с призывом к перевооружению Украины и максимального давления на Россию.