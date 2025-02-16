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Ермак отреагировал на информацию о встрече с РФ в Мюнхене

16 февраля 2025 15:42
Аркадий Пастула - Редактор
Встречи с россиянами в Мюнхене — Ермак опроверг
Руководитель ОП Андрей Ермак. Фото: Facebook/Андрей Ермак
Аркадий Пастула - Редактор

Руководитель Офиса Президента Андрей Ермак отреагировал на информацию о встречах с россиянами на полях Мюнхенской конференции. По его словам, это фейк.

Об этом Андрей Ермак сообщил в Telegram в воскресенье, 16 февраля.

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"Информация обо всех встречах с россиянами — это фейк", — подчеркнул Ермак.

По его словам, их не было и они не планируются, пока не будет плана. Ермак отметил, что Президент Украины Владимир Зеленский четко дал ответ на эти вопросы.

Андрій Єрмак у Мюнхені
Мюнхенская конференция по безопасности. Фото: Андрей Ермак

"Одна из важнейших конференций по безопасности за последние годы, во время которой действительно произошло немало, что может свидетельствовать о наработке плана завершения войны", — пишет руководитель ОП.

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Пост Ермака. Фото: скриншот

Напомним, страны G7 усилят санкции против РФ в случае, если Кремль не проявит серьезности в переговорах о прекращении войны.

Также Президент Финляндии Александр Стубб выступил с призывом к перевооружению Украины и максимального давления на Россию.

Андрей Ермак фейки Украина Россия Мюнхенская конференция по безопасности 2025
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