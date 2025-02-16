Зустрічі з росіянами у Мюнхені — Єрмак спростував

Керівник ОП Андрій Єрмак. Фото: Facebook/Андрій Єрмак

Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на інформацію про зустрічі з росіянами на полях Мюнхенської конференції. За його словами, це фейк.

Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у неділю, 16 лютого.

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"Інформація про всі зустрічі з росіянами — це фейк", — наголосив Єрмак.

За його словами, їх не було та вони не плануються, поки не буде плану. Єрмак зазначив, що Президент України Володимир Зеленський чітко дав відповідь на ці запитання.

Мюнхенська конференція з безпеки. Фото: Андрій Єрмак

"Одна з найважливіших конференцій з безпеки за останні роки, під час якої справді відбулося чимало, що може свідчити про напрацювання плану завершення війни", — пише керівник ОП.

Допис Єрмака. Фото: скриншот

Нагадаємо, країни G7 посилять санкції проти РФ у разі, якщо Кремль не проявить серйозності у переговорах щодо припинення війни.

Також Президент Фінляндії Александр Стубб виступив із закликом до переозброєння України та максимального тиску на Росію.