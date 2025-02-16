Зустрічі з росіянами у Мюнхені — Єрмак спростував

Єрмак відреагував на інформацію про зустрічі з РФ у Мюнхені
Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак відреагував на інформацію про зустрічі з росіянами на полях Мюнхенської конференції. За його словами, це фейк.
Про це Андрій Єрмак повідомив у Telegram у неділю, 16 лютого.
Зустрічі України з росіянами
"Інформація про всі зустрічі з росіянами — це фейк", — наголосив Єрмак.
За його словами, їх не було та вони не плануються, поки не буде плану. Єрмак зазначив, що Президент України Володимир Зеленський чітко дав відповідь на ці запитання.
"Одна з найважливіших конференцій з безпеки за останні роки, під час якої справді відбулося чимало, що може свідчити про напрацювання плану завершення війни", — пише керівник ОП.
Нагадаємо, країни G7 посилять санкції проти РФ у разі, якщо Кремль не проявить серйозності у переговорах щодо припинення війни.
Також Президент Фінляндії Александр Стубб виступив із закликом до переозброєння України та максимального тиску на Росію.
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