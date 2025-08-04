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Ермак ответил на заявление Кремля о встрече с Зеленским

Ua en ru
Дата публикации 4 августа 2025 20:06
Ермак высказался о встрече Зеленского и Путина
Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: Reuters

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак отреагировал на заявление пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова о "возможной" встрече лидеров. По словам Ермака, такие комментарии являются попыткой затянуть время, ведь в них нет никакой конкретики.

Об этом Андрей Ермак написал в соцсети Х.

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Пост Ермака. Фото: скриншот

Ермак о встрече Зеленского и Путина

"Позиция Украины четкая — мы готовы к встрече лидеров. Наши партнеры, все, кто искренне ценит мир, поддерживают эту позицию", — подчеркнул Ермак.

Он также поблагодарил президента США за последовательную поддержку Украины и его стремление способствовать прекращению войны.

По словам Ермака, если вопрос только в подготовке к встрече — это не проблема Киева, ведь Украина готова к переговорам немедленно.

"Бесконечные разговоры о не исключении встречи без конкретной даты — это неприемлемо", — резюмировал глава ОП.

Напомним, что Кремль допустил возможность переговоров между президентами России и Украины. Пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков сообщил, что российский лидер якобы готов к встрече с Владимиром Зеленским.

Кроме того, на заявление ответил Президент Украины Владимир Зеленский, выразив готовность к личной встрече.

Андрей Ермак переговоры война в Украине Россия мирные переговоры
Анастасия Писаненко - редактор
Автор:
Анастасия Писаненко
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