Єрмак висловився про зустріч Зеленського та Путіна

Єрмак відповів на заяву Кремля щодо зустрічі із Зеленським
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова про "можливу" зустріч лідерів. За словами Єрмака, такі коментарі є спробою затягнути час, адже в них немає жодної конкретики.
Про це Андрій Єрмак написав у соцмережі Х.
Єрмак про зустріч Зеленського та Путіна
"Позиція України чітка — ми готові до зустрічі лідерів. Наші партнери, усі, хто щиро цінує мир, підтримують цю позицію", — наголосив Єрмак.
Він також подякував президенту США за послідовну підтримку України та його прагнення сприяти припиненню війни.
За словами Єрмака, якщо питання лише у підготовці до зустрічі — це не проблема Києва, адже Україна готова до переговорів негайно.
"Нескінченні розмови про не виключення зустрічі без конкретної дати — це неприйнятно", — резюмував глава ОП.
Нагадаємо, що Кремль допустив можливість переговорів між президентами Росії та України. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що російський лідер нібито готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським.
Крім того, на заяву відповів Президент України Володимир Зеленський, висловивши готовність до особистої зустрічі.
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