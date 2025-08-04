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Головна Новини дня Єрмак відповів на заяву Кремля щодо зустрічі із Зеленським

Єрмак відповів на заяву Кремля щодо зустрічі із Зеленським

Ua en ru
Дата публікації: 4 серпня 2025 20:06
Єрмак висловився про зустріч Зеленського та Путіна
Очільник Офісу Президента України Андрій Єрмак. Фото: Reuters

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на заяву прессекретаря Кремля Дмитра Пєскова про "можливу" зустріч лідерів. За словами Єрмака, такі коментарі є спробою затягнути час, адже в них немає жодної конкретики.

Про це Андрій Єрмак написав у соцмережі Х.

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Пост Єрмака. Фото: скриншот

Єрмак про зустріч Зеленського та Путіна

"Позиція України чітка — ми готові до зустрічі лідерів. Наші партнери, усі, хто щиро цінує мир, підтримують цю позицію", — наголосив Єрмак.

Він також подякував президенту США за послідовну підтримку України та його прагнення сприяти припиненню війни.

За словами Єрмака, якщо питання лише у підготовці до зустрічі — це не проблема Києва, адже Україна готова до переговорів негайно.

"Нескінченні розмови про не виключення зустрічі без конкретної дати — це неприйнятно", — резюмував глава ОП.

Нагадаємо, що Кремль допустив можливість переговорів між президентами Росії та України. Прессекретар Володимира Путіна Дмитро Пєсков повідомив, що російський лідер нібито готовий до зустрічі з Володимиром Зеленським. 

Крім того, на заяву відповів Президент України Володимир Зеленський, висловивши готовність до особистої зустрічі.

Андрій Єрмак переговори війна в Україні Росія мирні переговори
Анастасія Писаненко - редактор
Автор:
Анастасія Писаненко
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