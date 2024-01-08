Ермак рассказал детали разговора с советником президента Бразилии

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак. Фото: Telegram Андрея Ермака

Глава Офиса Президента Украины Андрей Ермак сегодня провел телефонный разговор с главным советником президента Бразилии Селсо Аморимом. Целью их обсуждения была реализация украинской формулы мира, которая состоится на саммите в Давосе.

Об этом он сообщил в своем блоге в Telegram.

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Ермак провел разговор с советником президента Бразилии

"Информировал о недавних российских массированных ракетных обстрелах территории Украины, в результате чего пострадали гражданские объекты и граждане", — рассказывает итоги разговора Ермак.

Также Ермак и Аморим говорили о подготовке к очередной встрече советников по нацбезопасности и политическим советникам лидеров стран по реализации Украинской формулы мира во время саммита в Давосе. Цель этой формулы, как отметил Ермак, — закончить войну и достичь мира.

Источник: Telegram Андрея Ермака

"У нас есть дискуссии относительно того, как достичь этой цели, но Бразилия — страна, которая уважает международное право и Устав ООН. Важно продолжать диалог, чтобы найти решение", — сказал глава Офиса Президента Украины.

Напомним, что ранее Андрей Ермак провел телефонный разговор с советником премьер-министра Великобритании по национальной безопасности Тимоти Барроу, где они обсудили содействие Лондона в усилении украинской ПВО.

А накануне Нового Года глава Банковой провел телефонный разговор с советником президента ЮАР по вопросам национальной безопасности Сидни Муфамади. Они также обсуждали реализацию Формулы мира.